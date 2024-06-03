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集體中毒｜加拿大航班爆「高度傳染性病毒」　30人集體病發出事前均去過一地

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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【加拿大／航班／傳染病／病毒】近日一班由加拿大飛往美國的航機上，突然爆發大型不知名傳染病，約30名乘客出現類似流感症狀，主要以嘔吐為主，航班降落德州時有數輛救護車需於現場戒備，目前疾病感染原因仍在調查中。

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根據《每日郵報》報道，上周五（31日）美國聯合航空 (United Airlines) 一架從加拿大飛往德克薩斯州的航班陷入了恐慌，原因是機上有30名乘客出現了類似流感的症狀。 據了解，生病的乘客均來自一批約有75人的郵輪團，他們起飛前曾乘坐同一艘郵輪。

美國聯合航空公司已經證實了這宗事故，指當時飛機波音737 Max從溫哥華起飛，機上共有163 名乘客和6 名機組人員。下午6點20分，當地消防局接報時已馬上趕到休士頓布希洲際機場，並派出數架救護車於現場戒備。事後，這架飛機已暫停運作並進行深度清潔。

消防部門的官員指出，生病的乘客報告在乘坐郵輪時就出現了噁心等症狀，並表示多名來自郵輪的乘客都生病了，並且搭乘了同一班航班。

事件曝光後，隨即於網上引發熱議，有網民便猜測，乘客很可能是感染了具有高度傳染性的諾羅病毒，並直接指出，在5月7日從溫哥華出發的公主郵輪（(Princess Cruises）上，剛剛發生了諾羅病毒事件。

拆解諾如病毒

根據衞生防護中心資料顯示，諾如病毒以往常被稱為諾沃克類病毒，這種病毒常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。所有年齡組別的人士均有機會受感染，潛伏期通常為12至48小時。症狀如下：

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只要為患者補充足夠水分，並提供輔助性治療，一般可於1至3天內自行痊癒。抗生素對此病並無療效。大部分患者一般會自行痊癒。此外，處理食物時應遵從食物安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），藉以預防由食物傳播的疾病。現在正值細菌快速繁殖的季節，市民亦要避免飲用來歷不明的冰塊所調製的飲料。

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