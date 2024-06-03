賽馬行業｜馬會招募賽事見習學員　滿15歲、完成中三課程者可於7.5前報名

▲ 賽事見習學員修讀的課程內容廣泛，當中包括騎術等範疇。（馬會圖片）

香港賽馬會賽馬人才培訓中心旗下見習騎師學校招募新一屆賽事見習學員，將提供騎術、馬房管理及在職培訓等，學員亦有機會獲派前往海外受訓，確保他們擁有不同技能以滿足各種崗位的需要。有興趣投考賽事見習學員、成為騎師、策騎員、釘甲匠、馬術事務助理或獸醫事務技術員等的人士，可於7月5日或之前報名。

投考賽事見習學員必須年滿15歲，並完成中三或以上課程，惟毋須具備策騎經驗；計劃不設身高限制，而見習騎師及策騎員的體重參考指標則約為105磅和125磅。見習騎師學校騎術教練將於7月及8月舉行策騎及體能測試，挑選具潛質的申請者參與體驗營，當中表現最優秀的25位申請人將獲取錄加入培訓計劃。學校表示，鼓勵勤奮、態度積極主動、熱愛體育運動及具運動天賦的人士投考。

▲ 賽事見習學員課程同時涵蓋馬房管理及馬匹照顧，裝備學員投身賽馬業其他重要崗位。（馬會圖片）

見習騎師學校推行雙軌教育制度，課程結合綜合知識及在職培訓，確保學員獲全面教育，並擁有不同技能以滿足各種崗位需要；課程內容包括騎術、馬房管理、體能訓練、財務管理及傳統學科等。

▲ 騎師鍾易禮於2017年加入見習騎師學校成為賽事見習學員，現已畢業晉身大師傅行列。（馬會圖片）

賽事見習學員將有機會獲派前往海外受訓，騎師鍾易禮於2017年加入見習騎師學校成為賽事見習學員，經過不足兩年的見習騎師培訓後，在香港贏得超過70場賽事，畢業後晉身大師傅行列。他表示，見習騎師學校提供全面、有系統的培訓計劃，包括近3年的海外培訓，令他有機會到南澳洲接受訓練，幫助他在賽馬業找到符合自己興趣及能力的出路，而學校的世界級教練亦成為他的良師益友，引領他成為一名具競爭力的騎師。

另外，在完成培訓課程後，畢業學員更將獲取等同香港學術及職業資歷評審局評核的第一至第三級認可資歷，提升競爭力。

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