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航空奇聞｜拒幫商務艙女乘客放手提行李 空少被辱罵：你係咪男人嚟㗎？

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發布時間： 1 小時前

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空服員是根據航空公司的工作指引，不必為乘客安放行李。

空少A帶笑分享。「昨天有一位掛上一副不可一世尊容的商務艙女乘客，冷冷地指令我為她把手提行李放到行李儲物箱，我說這不是我們空服員的責任，乘客要自行安放行李，或我可協助她一起放行李。她憤怒大吼，說行李箱太重，她不會提起它。我回答她我也不會提重物，她便更生氣了，揚聲當眾羞辱我：『你係咪男人嚟㗎？』當時我真想立刻告訴她：『太太，我係公主嚟㗎！』」

我被這位同性戀好友逗得大笑。

許多乘客登機後，仍然期望或認為機艙的空中服務員，應該為乘客安放手提行李。但為何空服員都不願意出手相助呢？

首先，空服員是根據航空公司的工作指引，不必為乘客安放行李，因為這是造成身體受傷的主要原因，卻得不到保險公司的賠償。

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可能大家不知道，幾乎大部分航空公司的空服員，要等到飛機艙門關閉後，才開始領取工資，這意味着如果他們在登機期間受傷，除了無法獲得工資，也不享有公司保險或工傷賠償。此外，有些航空公司只安排法定的最少機艙服務員執勤，若其中一位空服員因搬行李而受傷，航空公司便要馬上安排後補機員，導致航班延誤；假如無法填補法定執勤機組人員數目，航班只能取消，航空公司便損失慘重了。

空服員可以協助乘客，但不是必要，他們只會為身體殘障或行動不便的乘客代放行李。

「協助」並不代表實際提起乘客的行李，這可以是「指引」乘客如何放置行李箱，例如把行李箱直放而不是橫放在行李儲物箱。

如果乘客無法獨力將行李放入頭頂的行李儲物箱，請將行李托運。

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    撰文 : 藍海寧

    網絡熱話 機艙服務員 航空 藍海寧

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