癌症殺手｜女子結婚25週年收最痛心「紀念禮物」　長期吸丈夫二手煙患肺癌

▲ 馬來西亞一名女子在結婚25周年之際，被診斷出因為長期吸丈夫二手煙而罹患肺癌。

【吸煙／二手煙／肺癌／癌症】吸煙除了危害自己的健康，亦有可能連累身邊至親！馬來西亞一名結婚剛滿25年的女子被診斷出患上肺癌，醫生詢問經歷之後才發現其丈夫為吸煙人士，長年相處導致她吸入大量二手煙，最終患病，收到最痛心的「紀念禮物」。

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綜合當地媒體報道，大馬公共衛生（Public Health Malaysia）周日（2日）在Facebook專頁發文，表示肺癌在當地並不罕見，國內有二分之一的男性都是吸煙人士，理論上他們患上肺癌的風險最大。值得留意的是，肺癌並非吸煙人士的專利，非吸煙人士如家人、朋友甚至周圍社區亦面臨著患病風險。

專頁分享病例，表示一名女子從不吸煙，卻在結婚25周年之際被診斷出罹患肺癌，詢問後才發現她與吸煙的丈夫一起生活數十年，長期暴露在吸煙環境下、接觸二手煙，最終導致患病。

對此，大馬公共衛生呼籲，「為了你自己和你所愛的人的利益，請為人夫者盡量戒煙。」他們又建議吸煙人士主動尋求戒煙治療，並嘗試尼古丁替代療法。

肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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40歲以上男性屬高危

肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

罹患肺癌4大常見成因

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基因突變成非吸煙患者病發原因

臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾受訪表示，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」佔整體肺癌個案約70%，而當中「肺腺癌」又佔「非小細胞肺癌」60至70%，而且趨勢是越來越多。

李醫生表示，香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕，一般只有40、50歲，「有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60-80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是『肺腺癌』。」

李醫生提醒，若年過40歲，不論是否吸煙者，也應多點留意自己身體發出的警號，有機會及早發現肺癌，早治療效果遠比遲治療理想。

預防方法

關於預防方法，腫瘤科醫生陸凱祖曾接受訪問指，不吸煙的人若因基因變異引發肺癌，難以預防。因此，定期做篩檢，儘早發現問題仍是最重要的。也可以在日常中避免接觸危險因素，例如自覺地戒煙、避免吸入二手煙、避免長期逗留空氣污染環境，以及吸入石棉等工業塵埃等。

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