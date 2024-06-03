  • 25°C
香港時間 : 2024603日 (一) 15:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

癌症殺手｜女子結婚25週年收最痛心「紀念禮物」　長期吸丈夫二手煙患肺癌

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

馬來西亞一名女子在結婚25周年之際，被診斷出因為長期吸丈夫二手煙而罹患肺癌。

【吸煙／二手煙／肺癌／癌症】吸煙除了危害自己的健康，亦有可能連累身邊至親！馬來西亞一名結婚剛滿25年的女子被診斷出患上肺癌，醫生詢問經歷之後才發現其丈夫為吸煙人士，長年相處導致她吸入大量二手煙，最終患病，收到最痛心的「紀念禮物」。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life︱面對生活煩惱＋工作壓力好壓抑　坐禪動作＋調息練習助調和心境

綜合當地媒體報道，大馬公共衛生（Public Health Malaysia）周日（2日）在Facebook專頁發文，表示肺癌在當地並不罕見，國內有二分之一的男性都是吸煙人士，理論上他們患上肺癌的風險最大。值得留意的是，肺癌並非吸煙人士的專利，非吸煙人士如家人、朋友甚至周圍社區亦面臨著患病風險。

專頁分享病例，表示一名女子從不吸煙，卻在結婚25周年之際被診斷出罹患肺癌，詢問後才發現她與吸煙的丈夫一起生活數十年，長期暴露在吸煙環境下、接觸二手煙，最終導致患病。

對此，大馬公共衛生呼籲，「為了你自己和你所愛的人的利益，請為人夫者盡量戒煙。」他們又建議吸煙人士主動尋求戒煙治療，並嘗試尼古丁替代療法。

肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

點擊圖片放大
+7
+6

40歲以上男性屬高危

肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

  • 第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移
  • 第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移
  • 第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織
  • 第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

罹患肺癌4大常見成因

點擊圖片放大
+5
+4

基因突變成非吸煙患者病發原因

臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾受訪表示，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」佔整體肺癌個案約70%，而當中「肺腺癌」又佔「非小細胞肺癌」60至70%，而且趨勢是越來越多。

李醫生表示，香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕，一般只有40、50歲，「有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60-80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是『肺腺癌』。」

李醫生提醒，若年過40歲，不論是否吸煙者，也應多點留意自己身體發出的警號，有機會及早發現肺癌，早治療效果遠比遲治療理想。

預防方法

關於預防方法，腫瘤科醫生陸凱祖曾接受訪問指，不吸煙的人若因基因變異引發肺癌，難以預防。因此，定期做篩檢，儘早發現問題仍是最重要的。也可以在日常中避免接觸危險因素，例如自覺地戒煙、避免吸入二手煙、避免長期逗留空氣污染環境，以及吸入石棉等工業塵埃等。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

致癌物質｜女教師從不吸煙揭患末期肺癌　美國CDC揭1種氣體成隱形殺手
19:14 2024/05/24
致癌物質｜女教師從不吸煙揭患末期肺癌　美國CDC揭1種氣體成隱形殺手
癌症殺手︱30歲長髮女罹肺癌不捨脫髮拒治療命懸一線　醫生：絕不想接受這結局
19:24 2024/05/17
癌症殺手︱30歲長髮女罹肺癌不捨脫髮拒治療命懸一線　醫生：絕不想接受這結局
肺癌｜女子腰痛驚罹末期肺癌2年後病逝　揭一家7手足4人患癌
12:13 2024/05/10
肺癌｜女子腰痛驚罹末期肺癌2年後病逝　揭一家7手足4人患癌

你可能感興趣

致癌物質｜女教師從不吸煙揭患末期肺癌　美國CDC揭1種氣體成隱形殺手
19:14 2024/05/24
致癌物質｜女教師從不吸煙揭患末期肺癌　美國CDC揭1種氣體成隱形殺手
癌症殺手︱30歲長髮女罹肺癌不捨脫髮拒治療命懸一線　醫生：絕不想接受這結局
19:24 2024/05/17
癌症殺手︱30歲長髮女罹肺癌不捨脫髮拒治療命懸一線　醫生：絕不想接受這結局
肺癌｜女子腰痛驚罹末期肺癌2年後病逝　揭一家7手足4人患癌
12:13 2024/05/10
肺癌｜女子腰痛驚罹末期肺癌2年後病逝　揭一家7手足4人患癌
癌症 網絡熱話 健康問題 肺癌

最高瀏覽

家庭矛盾｜18歲弟弟不堪雙親言語暴力輕生 姐姐實名舉報父母找代孕再誕子
家庭矛盾｜18歲弟弟不堪雙親言語暴力輕生 姐姐實名舉報父母找代孕再誕子
食用安全︱這種杯別用來裝熱咖啡　專家警告：恐釋出毒素吃下肚
食用安全︱這種杯別用來裝熱咖啡　專家警告：恐釋出毒素吃下肚
急症室最長等候時間（06月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月03日 時間12:05）
【中小學試題】初中中文搶分練習題答案　白話文分段練習學習段落大意
【中小學試題】初中中文搶分練習題答案　白話文分段練習學習段落大意
九龍城寨之圍城丨「眼鏡朱古力」正式名稱叫甚麼？　採用「8字型」包裝原因
九龍城寨之圍城丨「眼鏡朱古力」正式名稱叫甚麼？　採用「8字型」包裝原因