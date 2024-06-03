國家安全｜國安今拘62歲男涉煽動　「小彤群抽會」案被捕人數增至8人

▲ 國安今拘62歲男涉煽動，「小彤群抽會」案被捕人數增至8人。（資料圖片）

香港警務處國家安全處今日（3日）於沙田區以「煽動意圖的相關罪行」拘捕一名62歲男子，涉「小彤群抽會」案。

警方早前於5月28及29日，一連兩天於全港多區，包括大欖女懲教所拘捕6名女子及1名男子，年齡介乎27至65歲，涉嫌違反《維護國家安全條例》下第24條「煽動意圖的相關罪行」。其中，一名53歲女子同時涉嫌違反《香港國安法》第21條「以金錢或其他財物資助他人分裂國家」罪被捕。連同今日被拘捕的男子，案件至今被捕人數增至8人。

警方指出一名正在還押中的女子，透過至少7名被捕人，由今年4月開始，以匿名方式在一社交平台專頁，利用某個將至的敏感日子，持續發布具煽動意圖的帖文，挑起市民對中央政府、特區政府及司法機構的憎恨，及意圖煽動網民在較後期間組織或參與非法活動。調查亦顯示其中一名53歲被捕女子於網上訂閱平台以金錢資助逃犯羅冠聰及其他人士，資助金額約為14萬元。今日被拘捕的62歲男子正被扣查。其餘7名被捕人中，除一名女子繼續還押大欖女懲教所，其餘6人已獲准保釋。

警方重申，「煽動意圖的相關罪行」屬嚴重罪行，最高可被處監禁七年。同時，如任何被捕人被發現違反「行動限制令」的任何規定或條件，一經定罪可被判處監禁一年。警方亦提醒市民，任何人不論以任何形式，包括透過網上平台，煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人實施危害國家安全罪行，即屬犯罪，強調警方會繼續對相關犯罪行為嚴正執法，呼籲不要以身試法。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5