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家族榮耀之繼承者丨台前幕後為佘詩曼慶生＋慶功宴　阿佘讚劇中黃浩然豪爽願做「提款機」

娛樂

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

大家齊齊為阿佘慶生。

由優酷、寰亞電視節目製作聯合製作出品電視劇《家族榮耀之繼承者》，上月中隆重登陸無綫電視翡翠台，開播首集收視火速報捷，更一直穩坐內地熱搜平台港劇第一位。劇集以豪門家族為題材，每個角色都各懷鬼胎，並周旋於家族爭鬥之中，演員陣容鼎盛，劇力萬鈞。

日前寰亞電視節目製作（香港）有限公司董事總經理暨總監製梁家樹、寰亞電視製作（香港）有限公司行政總裁暨監製陳德修、監製暨導演蔡晶盛和導演陳新俠，與一眾演員佘詩曼、林峯、黃浩然、羅子溢、梁靖琪、陳靜、劉江、余安安、張鳳妮、龔慈恩、程可為、梁諾妍和艾威等舉行慶功宴。

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家族榮耀之繼承者丨全場為阿佘慶生  梁家樹感謝大家付出

林峯為電影《九龍城寨之圍城》謝票後，帶埋「十二少」胡子彤趕到，林峯捧著粉紅色大蛋糕現身，全場大合唱生日歌，壽星女佘詩曼非常驚喜，笑眼瞇瞇，合十許願後吹洋燭，安安姐、張鳳妮、Toby等上前擁抱她送祝福。

開席前，梁家樹感謝台前幕後努力，他說：「每次埋位開工，睇到大家付出嘅努力，同埋合作精神令我好感動。至於成績，喺咁強嘅陣容之下，梗係好好啦！」全場拍掌歡呼。

大家齊齊為阿佘慶生加慶功宴。

家族榮耀之繼承者​​​​​​​丨阿佘開心有兩位護花使 

劇中阿佘、林峯和黃浩然三角愛情關係，令人看得牙癢癢。最新劇情講到阿佘坐冤獄，她說：「雖然坐監，但有兩位護花使者喺我身邊，其實都幾幸福。」戲中飾演阿佘追求者、富二代「Rio」的黃浩然笑說：「我記得，好似一出獄即刻又搵我借錢啦！」三人哈哈大笑。

周旋兩位型男之間，觀眾都替阿佘頭痛，黃浩然說：「我老婆都有追劇，佢話梗係揀我，唔通揀阿峯咩？」林峯贊成：「我都係咁揀！」

阿佘問：「唔係問你老婆，係問你本人點揀？」他說：「咁梗係揀我啦！」阿峯和議：「我老婆都係咁講！」

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家族榮耀之繼承者​​​​​​​丨浩然願做「提款機」 三角愛情線緊張

他們笑指浩然戲中角色對阿佘非常豪爽，取笑他是提款機。浩然說：「不過，如果我係阿佘，我會揀『高浚』（林峯飾），愛情係無原因。」阿佘強調他們這三角愛情線發展非常緊張，網民熱議她在愛情與麵包中如何取捨。

《家族榮耀之繼承者》開播踏入第四周，浩然透露劇情將與阿佘講金又講心，他說：「嚟緊『Rio』終於唔使淨係同『皓兒』講錢，佢將有一場好情深嘅表白，好好睇。」

林峯亦透露「高浚」將面臨重大危機，他說：「之後『高浚』都幾慘，將經歷一啲大事，亦牽涉到丘家。其實『高浚』都幾孤獨，好彩嗰段時候『皓兒』有喺身邊陪伴。」黃浩然不是味兒，說：「扮可憐！」至於阿佘能否爭取家業繼承權，觀眾引頸以待。

林峯﹑佘詩曼、黃浩然

家族榮耀之繼承者​​​​​​​丨三人為「動作擔當」

另一邊廂，羅子溢、陳靜（DaDa）和梁靖琪（Toby）自言是劇中「動作擔當」，羅子溢自爆網上新封號「丘家唯一男孫」令他啼笑皆非，戲中飾演胞妹的Toby說：「我以為你叫『渣男』！」又說：「我喺劇中好多動作戲，落水、跑沙灘、俾人打，女仔之中我算係俾人打得最多。」

身旁的DaDa大讚Toby後空翻跌落海一幕，Toby扁嘴並指住子溢說：「你知唔知有人笑得好開心㗎！我一路游緊水，一路有人哈哈哈哈，有片為證㗎！」子溢忍笑，說：「我驚你有事呀！」

羅子溢、陳靜﹑梁靖琪

家族榮耀之繼承者​​​​​​​丨子溢角色步入魔化

Toby透露其角色隨劇情走向令人心酸，說：「哎呀，好傷心㗎！有幾場戲都好深刻，例如我同嘉良哥（羅嘉良）、我同我阿哥啦！（她指住子溢）佢好衰，呢個丘家唯一男孫，睇完大家會更加憎佢，好衰呀！」

子溢坦言劇中角色步入魔化，說：「我開始真正出手，將會又多幾個人受害，連我自己都害埋我自己，大家睇到最尾會好爽！」

子溢角色步入魔化。

家族榮耀之繼承者​​​​​​​丨多場親熱戲

其實子溢劇中最艷福無邊，先後與梁諾妍和王敏奕等靚女有親密場面，他說：「我係愛情動作組，嘻嘻，有啲經驗咁啦！令對手舒服啲，冇乜戒心，可以放鬆，不過我都有俾人打。」

有否與老婆楊茜堯一齊睇？他古古惑惑地笑說：「呢啲時候梗係走啦！啱啱嗰段時間幫小朋友沖涼，其實我有俾啲短片佢睇，佢睇完都『咦～』！」

Toby落井下石，說：「係咪冇得入門口？」子溢笑說：「我膝頭哥損晒，仲未好返！」早前阿佘和和林峯網上直播時，將子溢與王敏奕劇中激咀場面給楊茜堯看，楊茜堯立即大叫，笑言要子溢回家跪玻璃！

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家族榮耀之繼承者​​​​​​​丨DaDa預告有震憾的動作場面 

至於劇中飾演丘家大少奶、「皓兒」後母的DaDa，預告將有一場令人震憾的動作場面，她大賣關子，說：「我都係動作組，係手部動作，至於咩手部動作，就要留意劇情啦！」又說：「劇中我係一個非一般嘅後母，係2024年現代版，性格好強，唔會畀人蝦，遇到咩事都會即刻正面進擊，係一個好過癮嘅角色。一定要留意我同安安姐嘅對手戲，同埋好多網民都鍾意我同阿佘嘅火花！」

DaDa

家族榮耀之繼承者​​​​​​​丨與許紹雄戲裏戲外十分Sweet

她還透露與劇中「老公」許紹雄戲裏戲外都非常Sweet，說：「Benz哥（許紹雄）角色人物性格鮮明，令人好安心，佢好勁，網民一致好評，封佢做『暖男天花板』！拍戲嘅時候佢幫咗我好多，而且佢份人好簡單，好鍾意食嘢，照顧吓佢起居飲食⋯⋯」

羅子溢搶說：「起居飲食你都照顧埋？好入戲喎！俾我揀，我都揀做Benz哥個角色啦！」Toby加把口，笑說：「唔怪之得你咁忙啦！」DaDa立即更正：「唔係呀，食嘢咋！佢鍾意食榴槤，我會烚吓雞蛋，分享我嘅健康食物，佢又唔介意陪我食，戲入面我哋係一對，合作好愉快。」

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