墨雨雲間丨吳謹言惡鬥反派後母陳喬恩　與「00後男神」王星越拍檔零違和

▲ 吳謹言在《墨雨雲間》再次回歸古裝劇。

吳謹言再次回歸古裝！由她攜手王星越、陳鑫海和陳喬恩主演的古裝復仇爽劇《墨雨雲間》已於6月2日強勢首播，劇集每晚在「黃Viu煲劇平台」免費上架。

全新古裝陸劇《墨雨雲間》講述家庭優渥的縣令之女薛狸（吳謹言飾）遭逢巨變後失去一切，幸得中書令之女姜梨（楊超越飾）所救；薛狸以「姜梨」的身份回到京城，並借助肅國公蕭蘅（王星越飾）等人的幫助，克服重重艱險，成功復仇救出意外入獄的父親；她和蕭蘅一同匡扶正義，朝暮相處下又會否暗生情愫？

▲ 《墨雨雲間》蕭蘅（王星越飾）

陳喬恩搣甩偶像味

年前吳謹言憑《延禧攻略》一炮而紅，今次她回到最擅長的復仇題材，劇中她不但被心愛之人陷害慘遭活埋，更與繼母陳喬恩互鬥心機，上演女女鬥戲。

近日「惡毒繼母」陳喬恩在訪問大讚「女兒」戲味十足：「我是她（薛狸）的後母，把她的親母給害死了！這是我第一次跟謹言合作，我覺得她演戲的爆發力跟情感讓我很驚訝，因為我跟她有一場戲，是我情緒爆發的戲，我哭了8次，可是謹言跟我對戲的時候，她給我的情緒一直很飽滿，所以我覺得她是一個很有力量的演員。」

出道超過20年的喬恩更自言視「季淑然」為印象最深的古裝角色：「因為我沒有演過一個全然反派的角色，我想讓觀眾看到，我也可以不那麼的善良、不那麼的偶像劇，讓大家看到：『嘩，這是陳喬恩嗎？』這是我給自己的一個挑戰。」

▲ 《墨雨雲間》季淑然（陳喬恩飾）

吳謹言王星越CP感十足

眾所周知，吳謹言向來是圈中著名的「古裝美人」，這次《墨雨雲間》的造型主打淡雅脫俗，也讓網民大讚她美貌升級。

雖然現年33歲的她和拍檔「00後男神」王星越相差足足12年，卻絲毫沒有姐弟戀的感覺，尤其二人的吻戲預告釋出後，更讓觀眾直指CP感十足。

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