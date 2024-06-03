  • 25°C
香港時間 : 2024603日 (一) 13:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

屯門虐兒案︱1歲女嬰左腦萎縮今做重置頭顱骨手術　媽媽求集氣：一定要醫返好佢

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 44 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

屯門保母兒案，1歲女嬰左腦萎縮今做重置頭顱骨手術。

【屯門保母虐兒案/左腦萎縮/全城集氣】屯門一名1歲大女嬰「小雪兒」，今年1月交由社區保母照顧期間疑遭虐待導致腦出血，警方拘捕涉事33歲保母，其後獲准保釋候查。小雪兒至今留院4個多月，小雪兒媽媽日前接受《東張西望》訪問時指，女兒左腦有萎縮跡象，將於今日（3日）早上進行重置頭顱骨手術。手術雖然屬於高風險，有機會危及生命，但沒有辦法不做，「我一定要醫返好佢」，盼全城集氣祝福女兒渡過難關。

最新影片：

湊得輕鬆啲
生命鬥士｜彭皓鋒患直腸癌拒切肛門積極生活　3孩之父復工養家：我當自己好返

小雪兒今做手術

小雪兒媽媽Amy在昨晚（2日）播出的《東張西望》中受訪表示，小雪兒目前腦部情況變壞，最新腦素描影像報告，「右邊紋路可能清晰，左邊則呈一片空白」，顯示左腦萎縮，故需要盡快手術。

女兒將於今日早上接受重置頭骨手術，由於小雪兒日漸長大，之前手術取出的頭骨仍維持原有大小，令今次手術難度倍增。Amy又指，由於之前取出的頭骨儲存在雪櫃，已變成「死骨」，即使填補在原位也只屬保護作用，而且有機會被身體當作外來物排斥，因而面對極大風險。

點擊圖片放大
+6
+5

媽媽盼集氣祝福

另外，由於小雪兒頭骨距離拉開，「有條罅喺度」，院方需要從後腦取一些如手指大小形狀的頭骨，再當成膠布「貼落」頭骨罅隙。不過，後腦被取走頭骨部份會留下洞，未必能自行癒合，之後要再開腦填補人工物料。「鑽到成個頭都係(窿)，然後又鎅、又鋸、又縫針，佢只係得一歲咋，就算一個成年人，我諗都冇辧法去接受。」

Amy表示，醫生准許她今日抱著小雪兒入手術室以作安撫，為她全身麻醉，她亦希望社會各界有心人一同為雪兒集氣祝福祈禱，

我一定要醫返好佢，我係要拼盡全力、瞓身，都要搵盡世界專家，請求大家去救返個女。

媽媽求全城集氣視福女兒渡難關。（YouTube影片截圖）

小雪兒疑遭社區保母虐待

事發於今年1月25日，當時9個月大的小雪兒在社區保母照顧期間抽搐昏迷，被送進屯門醫院診斷後，發現腦內有血塊，醫生認為女嬰傷勢有可疑，於是報警。入院初期，醫生已發現小雪兒雙眼嚴重出血，而這種傷害是屬於人為因素，絕不是先天性的問題。而小雪兒亦因此而出現纖維膜增生，早前視網膜脫落，已確定將來影響終身視力。

小雪兒入院至今4個多月，情況持續轉差，今年5月小雪兒接受磁力共振檢查，惟報告結果並不理想。醫生發現小雪兒腦部已經出現大面積的萎縮壞死，而於入院初期暫時移除的頭骨，亦因為小雪兒的長大，頭顱與頭骨現在已經出現差距，難以重新接回頭骨。

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

屯門虐兒案︱1歲小雪兒腦部大面積萎縮壞死　無法重置頭骨視力永久受損
10:40 2024/05/03
屯門虐兒案︱1歲小雪兒腦部大面積萎縮壞死　無法重置頭骨視力永久受損
屯門虐兒案︱「小雪兒」下月做磁力共振情況允許將進行重置頭顱骨手術　父母盼專家伸援手
12:02 2024/03/22
屯門虐兒案︱「小雪兒」下月做磁力共振情況允許將進行重置頭顱骨手術　父母盼專家伸援手
屯門虐兒案︱9月大女嬰恐永久傷殘失明　父母痛泣：佢每日每刻不斷行刑
18:42 2024/03/15
屯門虐兒案︱9月大女嬰恐永久傷殘失明　父母痛泣：佢每日每刻不斷行刑

你可能感興趣

屯門虐兒案︱1歲小雪兒腦部大面積萎縮壞死　無法重置頭骨視力永久受損
10:40 2024/05/03
屯門虐兒案︱1歲小雪兒腦部大面積萎縮壞死　無法重置頭骨視力永久受損
屯門虐兒案︱「小雪兒」下月做磁力共振情況允許將進行重置頭顱骨手術　父母盼專家伸援手
12:02 2024/03/22
屯門虐兒案︱「小雪兒」下月做磁力共振情況允許將進行重置頭顱骨手術　父母盼專家伸援手
屯門虐兒案︱9月大女嬰恐永久傷殘失明　父母痛泣：佢每日每刻不斷行刑
18:42 2024/03/15
屯門虐兒案︱9月大女嬰恐永久傷殘失明　父母痛泣：佢每日每刻不斷行刑
爸媽心聲 虐兒 兒童健康 罪案 家庭關係 網絡熱話 屯門

最高瀏覽

家庭矛盾｜18歲弟弟不堪雙親言語暴力輕生 姐姐實名舉報父母找代孕再誕子
家庭矛盾｜18歲弟弟不堪雙親言語暴力輕生 姐姐實名舉報父母找代孕再誕子
食用安全︱這種杯別用來裝熱咖啡　專家警告：恐釋出毒素吃下肚
食用安全︱這種杯別用來裝熱咖啡　專家警告：恐釋出毒素吃下肚
急症室最長等候時間（06月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月03日 時間12:05）
【中小學試題】初中中文搶分練習題答案　白話文分段練習學習段落大意
【中小學試題】初中中文搶分練習題答案　白話文分段練習學習段落大意
九龍城寨之圍城丨「眼鏡朱古力」正式名稱叫甚麼？　採用「8字型」包裝原因
九龍城寨之圍城丨「眼鏡朱古力」正式名稱叫甚麼？　採用「8字型」包裝原因