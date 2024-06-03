屯門虐兒案︱1歲女嬰左腦萎縮今做重置頭顱骨手術　媽媽求集氣：一定要醫返好佢

▲ 屯門保母兒案，1歲女嬰左腦萎縮今做重置頭顱骨手術。

【屯門保母虐兒案/左腦萎縮/全城集氣】屯門一名1歲大女嬰「小雪兒」，今年1月交由社區保母照顧期間疑遭虐待導致腦出血，警方拘捕涉事33歲保母，其後獲准保釋候查。小雪兒至今留院4個多月，小雪兒媽媽日前接受《東張西望》訪問時指，女兒左腦有萎縮跡象，將於今日（3日）早上進行重置頭顱骨手術。手術雖然屬於高風險，有機會危及生命，但沒有辦法不做，「我一定要醫返好佢」，盼全城集氣祝福女兒渡過難關。

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小雪兒今做手術

小雪兒媽媽Amy在昨晚（2日）播出的《東張西望》中受訪表示，小雪兒目前腦部情況變壞，最新腦素描影像報告，「右邊紋路可能清晰，左邊則呈一片空白」，顯示左腦萎縮，故需要盡快手術。

女兒將於今日早上接受重置頭骨手術，由於小雪兒日漸長大，之前手術取出的頭骨仍維持原有大小，令今次手術難度倍增。Amy又指，由於之前取出的頭骨儲存在雪櫃，已變成「死骨」，即使填補在原位也只屬保護作用，而且有機會被身體當作外來物排斥，因而面對極大風險。

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媽媽盼集氣祝福

另外，由於小雪兒頭骨距離拉開，「有條罅喺度」，院方需要從後腦取一些如手指大小形狀的頭骨，再當成膠布「貼落」頭骨罅隙。不過，後腦被取走頭骨部份會留下洞，未必能自行癒合，之後要再開腦填補人工物料。「鑽到成個頭都係(窿)，然後又鎅、又鋸、又縫針，佢只係得一歲咋，就算一個成年人，我諗都冇辧法去接受。」

Amy表示，醫生准許她今日抱著小雪兒入手術室以作安撫，為她全身麻醉，她亦希望社會各界有心人一同為雪兒集氣祝福祈禱，

我一定要醫返好佢，我係要拼盡全力、瞓身，都要搵盡世界專家，請求大家去救返個女。

▲ 媽媽求全城集氣視福女兒渡難關。（YouTube影片截圖）

小雪兒疑遭社區保母虐待

事發於今年1月25日，當時9個月大的小雪兒在社區保母照顧期間抽搐昏迷，被送進屯門醫院診斷後，發現腦內有血塊，醫生認為女嬰傷勢有可疑，於是報警。入院初期，醫生已發現小雪兒雙眼嚴重出血，而這種傷害是屬於人為因素，絕不是先天性的問題。而小雪兒亦因此而出現纖維膜增生，早前視網膜脫落，已確定將來影響終身視力。

小雪兒入院至今4個多月，情況持續轉差，今年5月小雪兒接受磁力共振檢查，惟報告結果並不理想。醫生發現小雪兒腦部已經出現大面積的萎縮壞死，而於入院初期暫時移除的頭骨，亦因為小雪兒的長大，頭顱與頭骨現在已經出現差距，難以重新接回頭骨。

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