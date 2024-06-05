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中港婚姻｜港男閃娶內地妻慘變悲劇　遭全天候監控斷六親被迫生仔

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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婚後零社交斷六親，真係慘！

【中港婚姻/家庭心聲/夫妻關係】婚前、婚後大不同，都是一般家庭的心聲，尤其是有了小朋友後，一切都變得不一樣了！近日，有網民在討論區大呻同事經屋企人介紹一名內地女人，拍拖不出半年就閃婚並申請來港，其後同事儼如「斷六親」消聲匿跡，更被太太全天候監管，連同事細佬上門探訪都要經批准，樓主慨歎「見住佢這幾年既變化，都真覺得佢慘！」

中港婚姻︱閃娶內地妻以為好幸福

此帖文刊於連登討論區，樓主以「同事娶咗大陸女人之後變晒」為題，慨歎早前因「何伯新何太」故事有感而發。樓主與該同事相識6、7年，間中都會約出街行山、唱K、飯局等，那時候同事才30多歲，因為兩大長老催婚，於是經介紹下認識到一位細5、6年的內地女人。起初二人相處不錯，每星期都會往返內地陪女友，但剛巧遇著疫情爆發，於是拍拖不出半年就決定結婚並申請來港。

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生命鬥士｜彭皓鋒患直腸癌拒切肛門積極生活　3孩之父復工養家：我當自己好返

中港婚姻︱內地妻缺乏安全感

自從同事太太申請來港定居後，同事間變得疏離連群組都消聲匿跡「十問九唔應」。疫情過後，在公司遇到同事，見到他整個人變得消瘦，即上前慰問，打探下原來太太來港後非常缺乏安全感，又不太喜歡同事與其他朋友聯絡或看短訊，連細佬上門探訪都要經太太批准，自此之後，同事就再沒有出席任何聚會。

中港婚姻︱放假兼職搵外快

近兩年，樓主同事已生了小孩，但原來這些並不是他所想，只是應太太的要求，著重傳統觀念的她，覺得不生小孩結婚就沒有意義。自太太有了小孩，打正旗號湊仔唔打工，同事為了養妻活兒，連星期六、日假期都要炒散「搵外快」，樓主更聽聞同事最心愛電腦和遊戲機PS4都賣走，慨歎「見住佢這幾年既變化，都真覺得佢慘！」

同場加映：夫妻維繫恩愛的10個「要」

點擊圖片放大
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中港婚姻︱網民：奉勸大家帶眼識人

帖文一出，網民紛紛留言，「條路自己揀」、「奉勸大家帶眼識人」、「呢啲冇得救，唔好搵佢，畀佢繼續享受家庭溫暖」。但亦有網民留言不應針對內地女性，點擊圖片即睇網民意見：

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