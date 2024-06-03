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娛圈情侶丨楊明被莊思明催婚抑或工作壓力？　臉如死灰黑眼圈超搶鏡

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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楊明近日殘爆現身！

楊明自出獄受教訓後自我反省，工作逐漸重回正軌，加入處境劇《愛·回家之開心速遞》已差不多一年，他所演的「虹豆沙湯遠」也有不少戲份，奈何網民對其演出不太受落。

楊明密密有工開，身邊又有一位揚言非君不嫁的女友莊思明，理應感恩又開心，但楊明近日卻殘樣盡現，莫非受到一些壓力？

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楊明殘樣盡現

日前，莊思敏、莊思明與楊明一同到甜品店撐老友，不過未知是遭受工作、生活壓力，抑或抵受不住女友恨嫁的心，在合照內的楊明雖則笑得燦爛，但始終也難掩其臉如死灰兼擁有強勁黑眼圈，似乎楊明需要「補一補」！

在5月初，莊思敏上載思明、楊明出現其慶生飯局的相，楊明依然是「幾晚冇瞓」的模樣。

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莊思明等楊明求婚

現年37歲的莊思明曾直言想盡快嫁楊明，但同時無奈稱︰「不過，今年只剩番9個月，唔知夠唔夠時間。」

她表示因為自己與楊明都愛熱鬧，而且是人生大事，所以想廣邀親友出席，因此要多些時間籌備：「我都籌備咗8年，所以一定會好完美。」

她對楊明不離不棄，過往陪男友上庭、前往探監，之後又接男友出獄，盡心盡力。

她曾表示很滿意楊明，覺得對方的性格很好，惟美中不足之處就是尚未正式向她求婚。

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