棄父隨母｜畢彼特18歲女兒難忍家暴生日棄父姓　自費請律師跟母親安祖蓮娜

▲ 畢彼特18歲女兒生日棄父姓，自費請律師跟母親安祖蓮娜祖莉。

荷李活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）與男星畢彼特（Brad Pitt）自2016年宣布離婚後，就子女撫養權問題糾纏至今，兩人6名領養與親生子女都選擇站在母親陣營上。繼早前15歲親生女兒慧雲（Vivienne Jolie-Pitt）入稟除去父姓後，據美媒TMZ報道，同為親生女兒的舒樂（Shiloh）在上月度過了18歲生日後，便入稟棄父姓，捨棄「Pitt」姓氏。

畢彼特女兒自費請律師棄父姓

據美媒TMZ報道，上月27日剛滿18歲的親生女舒樂，即入稟法院申請去除父姓，從舒樂祖莉彼特（Shiloh Jolie-Pitt）改為舒樂祖莉（Shiloh Jolie）。據知情人士透露：「舒樂自己請律師，用自己錢去入稟」，知情人士又指棄父姓原因，是安祖蓮娜祖莉指控畢彼特家暴虐待。

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安祖蓮娜指控畢彼特家暴

安祖蓮娜祖莉與畢彼特在2004年拍攝電影時擦出火花，在2014年正式結婚，惟婚姻只維持了兩年，在2016年離婚。兩人交往後共同撫養6名子女，包括3名領養和3名親生子女。在2022年安祖蓮娜祖莉入稟指控畢彼特在私人飛機上家暴她和子女，向他們大潑啤酒及紅酒，更打孩子的臉頰和掐頸。事件發展至今，兩人的子女撫養權官司不斷，6名子女與父親關係決裂。

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