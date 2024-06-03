  • 25°C
香港時間 : 2024603日 (一) 15:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

棄父隨母｜畢彼特18歲女兒難忍家暴生日棄父姓　自費請律師跟母親安祖蓮娜

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

畢彼特18歲女兒生日棄父姓，自費請律師跟母親安祖蓮娜祖莉。

荷李活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）與男星畢彼特（Brad Pitt）自2016年宣布離婚後，就子女撫養權問題糾纏至今，兩人6名領養與親生子女都選擇站在母親陣營上。繼早前15歲親生女兒慧雲（Vivienne Jolie-Pitt）入稟除去父姓後，據美媒TMZ報道，同為親生女兒的舒樂（Shiloh）在上月度過了18歲生日後，便入稟棄父姓，捨棄「Pitt」姓氏。

畢彼特女兒自費請律師棄父姓

據美媒TMZ報道，上月27日剛滿18歲的親生女舒樂，即入稟法院申請去除父姓，從舒樂祖莉彼特（Shiloh Jolie-Pitt）改為舒樂祖莉（Shiloh Jolie）。據知情人士透露：「舒樂自己請律師，用自己錢去入稟」，知情人士又指棄父姓原因，是安祖蓮娜祖莉指控畢彼特家暴虐待。

點擊圖片放大
+5
+4

最新影片推介：

童學園
小學巡禮｜基督教信義會禾輋信義學校　全港首個數碼運動場全面睇

安祖蓮娜指控畢彼特家暴

安祖蓮娜祖莉與畢彼特在2004年拍攝電影時擦出火花，在2014年正式結婚，惟婚姻只維持了兩年，在2016年離婚。兩人交往後共同撫養6名子女，包括3名領養和3名親生子女。在2022年安祖蓮娜祖莉入稟指控畢彼特在私人飛機上家暴她和子女，向他們大潑啤酒及紅酒，更打孩子的臉頰和掐頸。事件發展至今，兩人的子女撫養權官司不斷，6名子女與父親關係決裂。

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【對簿公堂】安祖蓮娜控畢彼特家暴　3養子女撐媽媽親生女盼和平分手
16:14 2022/10/07
【對簿公堂】安祖蓮娜控畢彼特家暴　3養子女撐媽媽親生女盼和平分手
家庭關係｜半歲後雙親離異再沒見生父　12歲男童淚告法庭求每月探望一次：很想有個好爸爸
13:11 2024/05/10
家庭關係｜半歲後雙親離異再沒見生父　12歲男童淚告法庭求每月探望一次：很想有個好爸爸
為母則強｜張慧敏堅持每天下廚珍惜餐桌上共處　職場女王Son姐：媽媽天職教子女頂天立地
11:45 2024/05/12
為母則強｜張慧敏堅持每天下廚珍惜餐桌上共處　職場女王Son姐：媽媽天職教子女頂天立地

你可能感興趣

【對簿公堂】安祖蓮娜控畢彼特家暴　3養子女撐媽媽親生女盼和平分手
16:14 2022/10/07
【對簿公堂】安祖蓮娜控畢彼特家暴　3養子女撐媽媽親生女盼和平分手
家庭關係｜半歲後雙親離異再沒見生父　12歲男童淚告法庭求每月探望一次：很想有個好爸爸
13:11 2024/05/10
家庭關係｜半歲後雙親離異再沒見生父　12歲男童淚告法庭求每月探望一次：很想有個好爸爸
為母則強｜張慧敏堅持每天下廚珍惜餐桌上共處　職場女王Son姐：媽媽天職教子女頂天立地
11:45 2024/05/12
為母則強｜張慧敏堅持每天下廚珍惜餐桌上共處　職場女王Son姐：媽媽天職教子女頂天立地
離婚 家庭關係 星二代 畢彼特 安祖蓮娜祖莉

最高瀏覽

家庭矛盾｜18歲弟弟不堪雙親言語暴力輕生 姐姐實名舉報父母找代孕再誕子
家庭矛盾｜18歲弟弟不堪雙親言語暴力輕生 姐姐實名舉報父母找代孕再誕子
食用安全︱這種杯別用來裝熱咖啡　專家警告：恐釋出毒素吃下肚
食用安全︱這種杯別用來裝熱咖啡　專家警告：恐釋出毒素吃下肚
急症室最長等候時間（06月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月03日 時間12:05）
【中小學試題】初中中文搶分練習題答案　白話文分段練習學習段落大意
【中小學試題】初中中文搶分練習題答案　白話文分段練習學習段落大意
九龍城寨之圍城丨「眼鏡朱古力」正式名稱叫甚麼？　採用「8字型」包裝原因
九龍城寨之圍城丨「眼鏡朱古力」正式名稱叫甚麼？　採用「8字型」包裝原因