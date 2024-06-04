健康訓練丨動一動手指可防腦退化症　專家教1分鐘「健腦手指操」活化腦部3大區

▲ 專家教1分鐘「健腦手指操」活化腦部3大區。

【認知障礙症／腦退化／健腦／手指操】根據衛生署資料顯示，本港每10名70歲或以上長者中，便有1人患上認知障礙症。想要老來頭腦仍然保持精靈？有語言治療師近日便分享了4組「健腦手指操」，表示只要長者在空餘時間動一動手指頭，便可增加大腦血流量，以預防及減緩失智症。

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台灣語言治療師張詠絜在YouTube頻道「思比語言治療所」分享指，這套「健腦手指操」理論，其實最初是由日本醫學博士「白澤卓二」提出的，初衷是透過活動人類感覺敏銳的手指頭，來活化腦部活動、以期能進一步預防及減緩失智症。共有4組動作，不需要器材、也不需要大空間，日常生活有空檔時都能操作！

人體越靈敏的部位，在大腦所估的皮質面積就越大，由於手指正正是人類感覺最敏銳的位置，因此只要多加訓練手指，相信有助大腦的運動區、感覺區，甚至認知區都會被活化。

4組「健腦手指操」示範動作如下：

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1.指尖爬樓梯

運用雙手的食指與拇指來進行

雙手的食指與拇指指尖，相連做出一個三角形

雙手輪流以拇指向上觸碰食指後放開 指頭像在向上爬梯的樣子

2.數字雙雙對 (運用手指比出對應的數字)

雙手握拳，手背朝上，同時一邊數數，一邊比對應的數字

無須按照順序數

比的時候盡量用力張開

熟悉後可以換成雙手手掌朝上

3.手指轉一轉(轉動手指頭)

雙手手背朝上，手掌張開

依序同時轉動雙手的某根指頭

熟悉後可改變手指轉動的方向，或左右手轉不同手指

4.向左走、向右走 (雙手食指同時描畫不同方向的線條)

伸出雙手食指 (左手由上往下比劃直線、右手由左往右比劃橫線)

之後交換方向

熟悉後改成手指比劃螺旋形狀

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