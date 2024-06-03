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56歲黃子揚「升呢」做爸爸　由「奸人王」變身成暖爸：從此生命又多了一份牽掛

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 剛剛

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黃子揚「升呢」做爸爸。

56歲的黃子揚「升呢」做爸爸！在80、90年代專在影視劇演壞人角色黃子揚，曾參演經典電影包括《逃學威龍》、《98古惑仔之龍爭虎鬥》、《賭俠1999》等。

近年，黃子揚主力北上發展，在昨日（6月2日）於抖音宣布太太BoBo誕下龍年BB。而在電影上惡形惡相的黃子揚，抱住BB一臉慈祥，並稱：「感謝主小BB順利誕生，從此生命又多了一份牽掛！」

其實黃子揚在今年4月宣布太太BoBo懷孕，他更化身廿四孝暖男全天候服侍太太，並稱BoBo為「大王」。

古惑仔丨黃子揚曾被前度惠英紅指劫財劫色　「十大惡人」信教受浸修心養性

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黃子揚化身暖爸

在昨日，黃子揚在抖音上載短片，記錄了太太入產房生B過程，更讚一向很怕打針的太太為BB勇敢打針，順利誕BB。

黃子揚上載一家三口合照寫道：「大王是我心中的HERO！你是最棒的。感謝主小BB順利誕生，從此生命又多了一份牽掛！」

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年青時異性緣旺

其實年青時的黃子揚異性緣十分旺，他曾與陳加玲、惠英紅拍拖，當中因「一腳踏四船」被惠英紅狠心分手，更公開指黃子揚「劫財劫色」。黃子揚在1998年與外籍女友Tina結婚，可是婚姻只維持兩年。

浪子回頭，約在2008年，黃子揚信教成基督徒，據悉頗為虔誠。在2001年，與林俊賢第二任太太Winnie結婚，而黃子揚一直視林俊賢與Winnie所生兒子視如己出，負責養育、出席繼子的學校活動等，盡繼父責任，但可惜黃子揚與Winnie卻在2016年離婚。

在2017年，與年齡較他細20歲的BoBo結婚，二人在同一公司工作，黃子揚屬藝人部門、BoBo為經理人部門。

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