基因強大︱郭晉安子女遺傳表演細胞　仔仔學法國號立志做音樂家女兒做「舞」林高手

▲ 郭晉安接受馮素波訪問，罕有談家庭事。

【郭晉安/郭晉安離婚/歐倩怡/離婚/星二代】育有一對仔女的郭晉安（安仔）早前宣布與歐倩怡（Cindy）結束18年婚姻，離婚後郭晉安收拾心情重投工作，早前為新劇《金式森林》試造型，更表示已經請假陪兒子郭令山到英國開學。郭晉安接受馮素波的YouTube節目訪問時透露仔仔將在英國皇家音樂學院深造法國號，而女兒是「舞」林高手，跳一種叫「Modern Jazz」的舞，每年都要考4、5次試，及參加比賽，他指見到女兒都覺得辛苦！

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郭晉安在節目中罕有地公開家庭事，表示仔女都已經知道父母離婚的事實，而他們都明白。首度透露兒子郭令山學習法國號，他說兒子遺傳了對表演的興趣：「可能佢遺傳咗一啲表演細胞，所以佢好enjoy喺一啲文化中心同一班樂團嘅表演，佢係吹奏一種叫『French Horns（法國號）』嘅樂器，佢由一年班已經開始學，冇諗過佢係咁鍾意。」

▲ 安仔表示仔女都很有表演天份。（節目截圖）

仔仔學法國號立志做音樂家

他還表示兒子兩年前立志做演奏家，當時令山說：「爸爸，唔知點解我好似有一團火！好想去吹好呢種樂器」當時郭晉安知道兒子對於法國號產生極大興趣，一直考試到8級，現在將會考演奏級。在兒子15歲時，已經立志於這方面發展，想成為一個音樂家或指揮家，而爸爸郭晉安都深感安慰，「覺得係好開心，好難得一個小朋友知道將來條路想點樣行，咁我作為父母，當然喺側邊支持。」兩父子的感情要好，「我哋乜都會講，好坦白，基本上佢乜都知。」

而女兒郭以雅在表演方面都非常有天份，喜歡跳舞，郭晉安透露女兒在5歲起學習一種叫「Modern Jazz」的舞步，「成日都見佢拉筋，有好動作就要訓練自己，每年要考試，都係辛苦嘅。佢仲要參加好多比賽，一年最少有4、5次。」而安仔都表示自己是有求必應的爸爸，

我好似個apps咁，一撳就彈出嚟，即刻會滿足佢哋。

▲ 郭晉安表示已經不給仔女零用錢。(網上圖片)

不再給仔女零用錢

有指郭晉安手持值9千萬物業全不留妻兒，郭晉安亦表示早幾年已經不會再給零用錢仔女，

佢哋嘅錢就係佢哋，試過有一年因為疫情，我哋冇出去拜年，佢哋喺度喊，話自己嘅零用錢好少，唔知點樣去捱，我咪同佢哋講，今年例外，總之逗到幾多，我畀返一倍你哋，佢哋即刻笑番。

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女兒性格慳家

可能因為郭晉安對於金錢應使則使，所以女兒郭以雅性格都非常慳家：「佢通常睇3次先決定要唔要，唔知係鍾意定真係需要，如果唔需要就浪費。」郭晉安續說：「我唔係一個霸道嘅爸爸，等佢哋自己去行。」

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