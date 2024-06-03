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飲食攻略｜男大生戒1飲食習慣激減44磅脂肪肝都消失　醫生推16大食物消除內臟脂肪

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 1 小時前

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【飲食習慣／減肥／脂肪肝／內臟脂肪】近年流行台式飲品，然而這些飲品大多含有較高糖分，對健康無益。有台灣資深護士分享自家經歷，兒子升讀大學後開始常喝含糖飲品，甚至因而患上輕度脂肪肝；其後決心戒掉含糖飲料後，不到1年時間就減去44磅（約19公斤），甚至改善了脂肪肝問題。有醫生藉此分享有助消除內臟脂肪的16大食物，供大家參考。

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男大生戒1飲食習慣激減44磅脂

台灣資深護士譚敦慈在當地電視節目《小宇宙大爆發》中分享自身經歷。她表示，大兒子的飲食習慣一向是全家最差，原本家中沒有人會飲含糖飲品，但兒子自上大學後就開始受朋輩影響，逐漸會跟隨同學一起購買各種台式飲品飲用，結果令健康和體態出現明顯變化。譚敦慈透露，兒子後來要到上海讀書進修，出發前在台灣接受檢查時就發現患有輕度脂肪肝，且肝功能指數微微上升。

她續指，兒子到了上海後，雖然在食物選擇上並未出現改變，但就決心戒掉含糖飲料，結果僅1個學期、不到1年的時間內就減去44磅（約19公斤），後來回台接受檢查更發現脂肪肝已經消失、肝功能指數亦恢復正常。

16大食物消除內臟脂肪

節目嘉賓之一、初日診所減重專科與家醫科醫生李唐越亦表示，要有效減重就要戒掉含糖飲料，他直言：

（愛喝含糖飲料）是蠻危險的日常習慣。

他解釋，即使是「1分甜」的飲品，在加入珍珠等各種配料後，其熱量幾乎等同一碗白飯，故建議大家要慎選配料，例如天然的愛玉、含有纖維的奇亞籽都相對安全；此外，選擇無糖茶、咖啡、檸檬碳酸水等都是良好的飲品替代品。

李唐越醫生分享有助消除內臟脂肪的16大食物：

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維他命D：蛋、冬菇、深海魚

  • 醫生解釋，過往有不少研究發現，多數都市人都缺乏維他命D，而每10個肥胖人士就有9個人維他命D不足。研究發現肥胖與維他命D不足有關，故此補充足夠維他命D就有助改善肥胖問題。

好油：魚類、牛油果油、亞麻籽油

  • 醫生解釋，好油有助抗發炎，正好針對內臟脂肪容易引致身體慢性發炎的情況，自然對維持身體健康有一定幫助。醫生建議大家在減肥時，不要進食所謂的「水煮餐」，因為「水煮餐」不含油分，反而對減重無法作出幫助；譚敦慈就根據美國心臟科醫學會，建議大家每日攝取2湯匙油分。

鎂：堅果、菠菜、吞拿魚、糙米

  • 醫生解釋，內臟脂肪積聚亦與壓力有關，因為當壓力荷爾蒙失調時，血糖就開始不受控制，結果讓脂肪堆積在小腹位置，而鎂離子就有助穩定神經和情緒。

辣椒素：三色椒、胡椒、青椒、薑黃

  • 醫生表示，辣椒素能夠增加身體的代謝、體溫的上升，有利於整體減重。

蛋白質：肉類、豆類

  • 醫生表示，過往有研究發現增加蛋白質攝取，能夠直接降低內臟脂肪量、縮小腰圍。

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