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胃出血｜42歲父親突暴瘦口吐鮮血搶救不治　女兒後悔：錯過爸爸最後來電【附上消化道出血10大症狀】

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 19 分鐘前

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【胃出血／失血過多／黑便／吐血／嘔吐】及時關心，或許可改變命運。內地一名42歲父親剛經歷喪父之痛，突然暴瘦，但家人沒有為意。後來有一天工作期間突然暈倒，晚上病情急轉直下，口吐鮮血送院搶救。女兒聞訊趕來醫院，可惜父親已返魂乏術。女兒後悔不已，自責如果前一天晚上有給父親打個電話，或許可以及早發現他胃出血，結局可能截然不同。

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無視胃痛 突然消瘦暈倒

內地一名20歲女生在社交平台「小紅書」講述喪父的經歷，至今仍覺得後悔不已。女事主指，年屆42歲的父親一直有胃病，不時會有胃痛情況出現。直到年初爺爺去世，父親或許還未走出悲傷，半年來經常胃痛。女事主指，父親每次胃痛只是「吃兩片藥片就當好了」，從來沒有正視問題根源。直到4月清明節，女事主回家探望父母，到家裡店鋪時看到坐在角落的父親，霎時覺得記憶中強壯的他突然變得消瘦多了。

我去店裡的時候看見他之前這麼壯的一個人坐在那裡變得瘦瘦的，甚至小小一個。我就問他，「怎麼瘦了那麼多？」因為他之前一直很胖，我一直讓他減肥。我問他他還笑。

當時女事主沒有為意，以為是父親「傷心過度」才會暴瘦，再加上要經營家庭小店生意，身心俱疲。女事主想起以前爸爸身形肥胖，擔心有可能是血糖問題導致暴瘦，但從沒有想過與胃病有關。直到5月底一個早上，父親突然大便變黑，當他沒有在意，只是以為肚痛腹瀉而已，隨後繼續開店營業。就在工作期間，父親體力不繼突然暈倒，當時他躺了一會，期間亦到附近診所檢查過血壓和血糖，一切顯示正常，他便以為自己無恙，繼續回店鋪工作。

父親出事前曾來電 女兒翌日聞訊趕來醫院

當晚9時許，父親有傳訊息給女兒噓寒問暖，當時女事主沒有在意，如實告訴父親自己在做功課。

我那時候還想著，要不要給他打個視頻，猶豫了一下也沒有打，真是後悔，我為甚麼就不打個電話呢？

可能父親知道女事主在忙，故沒有告訴她關於自己中午暈倒一事。到晚上11時多，父親開始吐血，床上、地上全都是血跡，母親見狀大驚，立刻送院搶救。翌日早上8時，女事主收到母親電話立刻從學校回家看父親，惟趕到醫院後不久，便得悉父親因胃出血，失血過多而離世。女事主親手將父親屍體帶回家，一邊幫父親清理血跡，一邊懊悔不已。

想告訴大家知道自己有病就趕緊去治去看，不要不當回事，越拖越晚到無可挽救的地步……不然會有更嚴重的代價。

上消化道出血10種症狀

台灣衛生福利部南投醫院院長暨肝膽腸胃科專家洪弘昌表示，天氣寒冷容易讓人感到飢餓而大吃大喝，而且不少人會進食薑母鴨、燒酒雞、麻辣鍋等火鍋暖身；但當進食刺激性食物再加上暴飲暴食，容易導致消化道潰瘍、胃出血、食道靜脈瘤出血等上消化道出血，甚至腸中風。他解釋，上消化道包括食道、胃部及十二指腸，出血症狀包括：

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他續指，上消化道出血通常會以內視鏡治療及藥物治療為主，依照出血部位及原因施予不同處置方式，嚴重者或需轉介到外科手術科進行評估。醫生提醒高危族群要為自己做足保暖措施，保持正常健康的生活作息、避免捱夜、三餐定時定量進食時細嚼慢嚥、戒煙、減少酒精攝取、避免進食刺激性食物，平時如廁時可以多留意大便顏色，若發現出現症狀應盡早就醫。

胃癌有年輕化趨勢 東方人及女性容易患上

台灣胰臟科醫生林相宏曾在其Facebook專頁分享，胃癌有年輕化趨勢，不少年輕人常常以為只是胃痛，後來透過胃鏡檢查後才意外地發現實為胃癌，年輕人的胃癌比率約佔胃癌族群的5%，以女性居多，或與女性荷爾蒙接收器有關。而年輕患者常常確診時都已是第3至4期，並且腫瘤擴散能力變得很強；同時亦指出，東方人更容易患上胃癌，比例佔了全世界一半以上，其原因可能與幽門螺旋菌、環境或飲食習慣相關。

不過醫生坦言，年輕人患上胃癌的症狀，比與老年人患上的狀況實在難以區別，所以年輕人容易掉以輕心，結果在確診時已為時已晚。平均年輕人從有症狀到確診約為時一年，無形間增加惡化了風險。

胃癌6大常見症狀

林醫生指出胃癌有6大常見症狀：

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