星二代丨18歲細仔英國升學操出靚腹肌　盧惠光稱用棺材本供兩兒讀書不求回報

▲ 盧惠光細仔已經18歲啦！

前亞姐黎淑賢去年12月燒炭身亡，她跟前夫兼武打影星盧惠光育有兩子，盧惠光多年來父兼母職，更先後安排一對兒子往英國升學，25歲的大仔盧俊諺（Jacky）及18歲的細仔盧俊希（Jovan）盡得父母的靚基因。

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星二代「潛力股」

盧惠光日前於IG分享細仔盧俊希的照片，正於英國讀書的Jovan原來努力操肌，對鏡自拍的他晒出六嚿腹肌，身型弗到爆，另一張相見Jovan彈著結他，似乎對音樂有興趣，難怪被喻為星二代的「潛力股」。

眼見一對兒子已經長大，盧惠光留言道：「今日可以見到兩個大佬都大個仔啦！而家可能我唔夠佢哋兩個打啦！睇住我呀，兩個老友！」由於盧惠光於《古惑仔》飾演「太子哥」一角，故某網民留言：「太子嘅太子」

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【廿四孝爸爸】盧惠光17歲細仔赴英國讀書 年花30萬用棺材本供讀不求回報

大仔英國著名學府畢業

當年盧惠光年花30萬供大仔留學，他曾於TOPick訪問稱供書教學不求回報，兒子也不用養他：「讀書是為他們自己的將來，千萬不要說為了爸爸，你成功與否也不要怨我，我已盡力給你所需。」

大仔Jacky畢業於英國著名學府巴拉福特大學（University of Bradford），主修物理治療學士課程。當初是盧惠光建議大仔選修這一科，因物理治療師在港較吃香，兒子大學畢業後再學針灸，可以雙管齊下醫人。

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