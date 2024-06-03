醫療事故｜水腫發胖求醫　院方懷孕誤診腎病　女大學生治療5日身亡

【懷孕/腎病/醫療事故/水腫】醫生判斷錯誤足以致命！內地一名女大學生放假回家，被家人發現全身變肥及水腫而送院求醫。院方檢查後認為事主患有「腎病綜合症」，經治療5日後病情急轉直下命危，轉入另一間醫院後方發現其懷孕31周且胎死腹中，惟醫急進行手術後仍未見好轉，數日後不治。家屬事後怒告醫院未有發現女兒懷孕，屬醫療事故，惟院方雖承認責任卻不願提交相關死因鑑定資料，令司法行動一直無法進行，案件目前仍在調查中。

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女大學生懷孕被當腎病醫

綜合內媒及《奔流新聞》報道，河南省鄧州市女大二學生龐麗麗（化名），今年2月寒假回家時，被父母發現身體不停發胖，加上出現水腫、做家務時容易變喘及腹部不時感到疼痛，故而趕到鄭州市人民醫院進行檢查。當時尚未知自己懷孕的龐麗麗，被院方誤診為「腎病綜合症」需要入院治療。

期間她接受了大量激素治療及腎臟穿刺手術，並於5日後病情突然急轉直下，需要轉院到南陽市第一人民醫院搶救。未料該院醫生發現龐麗麗已懷孕31周且已胎死腹中，事後搶救紀錄亦列明：「患者腹部膨隆，與懷孕晚期相仿，彩超提示懷孕。會診後認為是妊娠合併心臟病，胎死宮內，懷孕31周+。」隨即緊急進行手術取出腹中死胎，惟事後龐麗麗一直處於昏迷狀態，並於2月20日因消化道出血、休克，心臟驟停不幸身亡。

龐麗麗家屬事後認為院方誤診、誤治，怒斥：「（即使）麗麗隱瞞了懷孕的實情，難道醫院檢查不出來嗎？」其父事後申請醫療事故鑒定盼查明女兒死因，惟院方雖然承認責任，但至今未提交相關鑑定資料，導致醫療事故鑑定無法進行，導致事件至今接近四個月，龐麗麗卻仍在殯儀館無法安葬。

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雙方達初步賠償及諒解

當地鄧州市衛健委會強調目前正跟進處理事件：「鄧州市人民醫院的主要責任是誤診、誤治，一個孕晚期的患者，水腫肚子不舒服，體重明顯增加，心電圖、血常規、尿檢都檢查了，偏偏就沒做B超。而是一直按照腎病用藥，這些藥基本上全是妊娠期禁用的，直接導致了麗麗的死亡。」

健委會又透露指，醫院與家屬已達成賠償協議，並獲諒解。鄧州市紀檢、公安、衛健等部門正進一步調查事件，追究相關人員責任。

懷孕期間6大警號

身體出理異常應盡早留意，孕婦在懷孕期間出現以下情況，亦應盡快求醫：

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妊娠毒血症

孕婦其中一個嚴重病症就是妊娠毒血症，病發於懷孕中、後期，或剛生產後，除嚴重水腫外，孕婦血壓會上升（如血壓高於140/90mmHg）和出現蛋白尿的情況，其他病徵包括:

嚴重頭痛

視力模糊或出現閃光

上腹疼痛、嘔吐等

孕婦如出現以上症狀，必須緊急就醫，接受監察和治療。因此症可引發子癇（痙攣），或導致肝、腎、肺衰竭、凝血問題，對孕婦及胎兒的健康和性命構成威脅。若孕婦有以下高危因素，她們患上妊娠毒血症的機會較高：

本身有糖尿病、血壓高或紅斑狼瘡的病歷

過往懷孕期間曾患有妊娠毒血症

近親有妊娠毒血症的懷孕病史

高齡

是次懷孕與上一胎相隔10年

懷有雙胞胎或多胎

肥胖

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