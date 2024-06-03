行雷閃電｜天文台13大避雷安全須知　在家避免接觸的物品？原來沖涼都唔得？

▲ 行雷閃電的時候，要留意天文台13大避雷安全須知，原來在家都要避免接觸一些物品，甚至用花灑沖涼都唔得！

【天氣/狂風雷暴/行雷閃電/避雷方法/天文台】踏入雨季後天氣不穩，經常落大雨，間中更有狂風雷暴。如果出街遇上行雷閃電要點做？原來在家都有一件事要注意！天文台列出了13個雷暴中注意事項，大家聽到行雷一定要留意！

天文台今日（3日）早上10時10分發出黃色暴雨警告，位於珠江口以西的雷雨區正逐漸向東移動，預料香港廣泛地區可能受大雨影響，而未來一兩日亦會風勢較大及有驟雨，本周中後期天氣不穩。

大家除了留意天文台公布最新天氣狀況之外，行雷閃電時都可以重溫天文台YouTube的《氣象冷知識》短片，以及上天文台網站或手機App的「雷達圖像」，預測雨區移動趨勢、大致覆蓋區域。

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此外，天文台亦提供一小時閃電臨近預報服務，市民可透過「香港及珠江三角洲區域自動分區天氣預報」網頁或「我的天文台」上的「定點降雨及閃電預報」功能，預早獲知閃電的資訊。而天文台網站的「大雨及雷暴區域資訊」亦有顯示雷暴警告及閃電位置的動態資訊；還有市民可在「指定地點閃電戒備服務」網頁的地圖上點擊關心的地點，按需要設定戒備範圍。

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行雷閃電｜天文台13大雷暴注意事項

1. 留在室內。在室外工作的人，應躲入建築物內。

2. 切勿游泳或進行其他水上運動。離開水面及找尋地方躲避。

3. 避免使用電話或其他帶有插頭的電器，包括電腦等。

4. 切勿接觸天線、水龍頭、水管、鐵絲網或其他類似金屬裝置。

5. 避免用花灑淋浴。

6. 切勿處理以開口容器盛載的易燃物品。

7. 切勿站立於山頂上或接近導電性高的物體。樹木或桅杆容易被閃電擊中，應盡量遠離。閃電擊中物體後，電流會經地面傳開，因此不要躺在地上，潮濕地面尤其危險。應該蹲著並盡量減少與地面接觸的面積。

8. 遠足及其他戶外活動人士，應隨身帶備收音機或裝有「我的天文台」的手機，不斷留意天文台發出的最新天氣消息。

9. 留意暴雨可能隨時出現，切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

10. 駕車人士如駛經高速公路或天橋，應提防猛烈陣風或強陣風吹襲。

11. 若遇上猛烈陣風或強陣風，身處室外的人士需立刻或儘快躲入建築物內，並小心被飛散或墜落物件擊中。

12. 海上的小艇應小心提防狂風或水龍捲襲擊。

13. 如遇上龍捲風，應立即躲入堅固的建築物內。要遠離窗戶、蹲伏在地上並用手或厚墊保護頭部。如在室外，應遠離樹木、汽車或其他可被龍捲風吹起的物件。

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