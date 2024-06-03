大學發展｜諾貝爾物理學獎得主丁肇中　任嶺南高等研究院榮譽院長

▲ 諾貝爾物理學獎得主丁肇中教授將出任「嶺南高等研究院」榮譽院長。（嶺大圖片）

嶺南大學今（3日）宣布，諾貝爾物理學獎得主丁肇中教授將出任「嶺南高等研究院」榮譽院長，他在粒子及天體物理學領域貢獻良多、發現新物質形態。他在去年11月獲嶺大頒授榮譽理學博士學位，並親臨嶺大校園主持大學論壇，與師生分享其太空實驗，將科學家精神傳承予下一代。

物理學家及諾貝爾獎物理學獎得主丁肇中致力探索宇宙奧秘，在粒子物理學及天體物理學領域取得開創性的貢獻。1974年，他發現一種新的物質形態、即J粒子，推翻當時盛行的自然界基本組成要素理論，被稱為「十一月革命」，並在兩年後獲得諾貝爾獎。丁肇中為美國國家科學院、蘇聯科學院及俄羅斯科學院、西班牙皇家科學院、中國科學院等眾多著名科學院的院士，並於麻省理工學院（MIT）擔任Thomas Dudley Cabot物理系教授。

丁肇中表示，非常榮幸能擔任嶺南高等研究院榮譽院長一職。嶺大校長秦泗釗則認為，丁肇中擁有豐富的人生歷練及廣博的科學知識，其真知灼見不僅有助推動研究院的策略發展，他對科研鍥而不捨的精神亦鼓舞及啟發嶺大的研究員和學生，堅持不懈地進行學術探索，協助嶺大培育優秀人才。

嶺大於今年3月成立「嶺南高等研究院」，從全球招攬不同學術領域的國際頂尖學者及知名專家，促進跨學科合作。研究院亦會定期舉辦不同會議、工作坊及論壇，為研究員及專家搭建知識交流的平台。

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