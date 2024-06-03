好去處｜朗豪坊聯乘《白紙市集》 辦市集辦概念館推本地創意

▲ 朗豪坊近日與本地文藝市集團體《白紙市集》首次聯乘，開設集創意與生活美學的白紙生活概念館。

向來是本地原創品牌及潮流集中地的朗豪坊近日與本地文藝市集團體《白紙市集》首次聯乘，展開為期一年合作企劃，於商場12樓開設集創意與生活美學的白紙生活概念館。店內除匯聚本地、台灣及海外手作品牌設置專屬文創區域外，又於商場9至12樓定期舉辦特色主題週末市集，加入更多元素的文創氣息。為向顧客帶來全新的購物體驗。《白紙市集》與朗豪坊帶來首個烘焙主題市集《紙紙的烘焙日記》，為週末市集打響頭炮。《紙紙的烘焙日記》市集召集35個本地人氣烘焙品牌及攤檔，由《白紙市集》原創角色兔兔「紙紙」化身成可愛烘焙師，帶領大家在週末盡情品嚐人氣本地特色手工烘焙美食，感受生活幸福感。

寄賣文創手作

朗豪坊12樓開設白紙生活概念館寄賣店，以愛藝術、愛生活的理念，搜羅了本地、台灣及海外的手作及寄賣品給大家。新店設有本地插畫文創區域，帶來一眾深受年青人喜愛的產品，當中包括文創、文具、紙品、手作蠟燭及首飾等生活用品，讓每一位走進白紙生活概念館的遊人都可以放慢生活步調，好好發掘適合自己的生活美學。

▲ 完成指定任務或消費收集印章，即可免費換領白紙限定市集紀念品。

人氣烘焙品牌及攤檔

為配合為期一年合作企劃，朗豪坊與《白紙市集》在朗豪坊9至12樓舉辦首個特色主題週末市集《紙紙的烘焙日記》，集合35個人氣本地烘焙品牌及攤檔。參與今次市集的品牌包括拿破崙專門店Beelieve Bakery、由日本東京藍帶廚藝學院畢業生主理的Puff Patisserie、首創拿破崙盒子及多款心思精緻甜點的Jovial Patissier、手工Bagel品牌 Wingel Bagel，以及主打司康及吐司的「午後烘焙」等，帶來人氣的招牌產品及手工甜點，為顧客帶來味蕾上的享受。除此之外，《白紙市集》原創角色兔兔「紙紙」更化身成1.4米高可愛烘焙師，於7樓加設的烘焙店打卡位迎接大家。

於週末市集《紙紙的烘焙日記》舉行期間，不但可以入手人氣本地烘焙產品，朗豪坊11樓餐飲商戶GOODDAY更加入聯乘企劃，同時推出《紙紙的烘焙日記》限定特飲及甜品，包括Mango Lucy芒果椰奶真露、鮮薑蜜伯爵咖啡、焦糖蘋果伯爵茶白玉丸子窩夫及ROSA玫瑰紅莓芭菲。而逢星期六、日及假期，於朗豪坊12樓白紙生活概念館、9至12樓市集攤檔及11樓餐飲商戶GOODDAY，完成指定任務或消費收集印章，即可免費換領「朗豪坊 x GOODDAY x 白紙市集甜蜜好禮」或白紙限定市集紀念品，享受一個集美食、創意和優惠於一體的週末。

▲ 餐飲商戶GOODDAY更加入聯乘企劃，同時推出《紙紙的烘焙日記》限定特飲及甜品。

INFO

《白紙市集 x 朗豪坊 - 紙紙的烘焙日記》

日期:2024年6月1日至7月1日 （逢星期六、日及公眾假期）

時間:中午12時至晚上9時

地點:朗豪坊9至12樓

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