張致恒一家｜傳Steven登台價為7萬元 雯雯火速以13個字揭真相
娛樂
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 38 分鐘前
張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）經常在社交平台放負，當中N次表示要離婚和財困，又試過被cut電，而每次都表示以表示盡力搵錢，甚至形容自己會「盡地一鋪」去扭轉情況。
Steven早前於內地有登台機會，為家庭開支出力，更有抖音片主爆Steven登台價為7萬元，都算是一個不錯的價錢。
雯雯、Steven相當緊貼有關他們的報導，先後就事件發聲，夫婦再次齊心！
張致恒一家丨Steven赴內地登台搵銀 雯雯不甘丈夫肯工作反被諷刺
雯雯揭真相
雯雯在今日（2日）下午1時多，在IG限時動態發文回應Steven7萬元登台之說：
七萬？
如果係，我宜家唔洗咁乞丐
Steven也有在IG限時動態回應：
拜託你唔好亂寫可以嗎？搞到個個都嚟問我係唔係收七萬，
係收七萬我就唔使咁閉翳啦！！！！
▼點擊圖片放大
+7
+6
最新影片推介：鄭則仕專訪
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5