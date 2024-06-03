張致恒一家｜傳Steven登台價為7萬元　雯雯火速以13個字揭真相

▲ 傳張致恒（Steven）登台價為7萬元！

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）經常在社交平台放負，當中N次表示要離婚和財困，又試過被cut電，而每次都表示以表示盡力搵錢，甚至形容自己會「盡地一鋪」去扭轉情況。

Steven早前於內地有登台機會，為家庭開支出力，更有抖音片主爆Steven登台價為7萬元，都算是一個不錯的價錢。

雯雯、Steven相當緊貼有關他們的報導，先後就事件發聲，夫婦再次齊心！

張致恒一家丨Steven赴內地登台搵銀 雯雯不甘丈夫肯工作反被諷刺

雯雯揭真相

雯雯在今日（2日）下午1時多，在IG限時動態發文回應Steven7萬元登台之說：

七萬？ 如果係，我宜家唔洗咁乞丐

Steven也有在IG限時動態回應：

拜託你唔好亂寫可以嗎？搞到個個都嚟問我係唔係收七萬， 係收七萬我就唔使咁閉翳啦！！！！

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