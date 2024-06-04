女團成員丨區文詩曾因壓力大淡出娛圈 重投電台拒再當Cookies回應專員

▲ 近月區文詩闊別8年後重返港台主持音樂節目《Music Angel》。(朱永倫攝)

前Cookies成員區文詩（Angela）自8年前離開港台DJ工作崗位後，就鮮有在公眾視綫範圍出現。近月她再度回歸港台娘家主持音樂節目，相信不少「餅迷」和聽眾都頗為關心Angela當年淡出的原因，以及多年來的生活動靜。

闊別電台工作多年，Angela指不時遇到不少聽眾問「幾時再開咪？」直至今年，她收到電台同事的電話邀請她返電台開咪做節目，而她離開電台8年後的今天，終於覺得自己預備好，就決定重返電台開咪。

Angela回歸港台的首個節目為音樂節目《Music angel》，她形容為剛剛遇着啱啱。「電台方面希望我幫手做music show，而如果我落實重返電台，我都未預備好做talk show或者需要同人夾的節目，因為做talk show在某程度上需要將自掏心掏肺地向聽眾分享，我認為未預備好透明度高地分享自己的生活，music show就可以自己掌握題目，並以分享音樂為主。」

▲ 當年Angela因不想被框架所限，毅然淡出娛樂圈。(朱永倫攝)

Angela過往亦曾主持《輕談淺唱不夜天》、《嘻哈天使》等音樂節目，她坦言音樂節目是她最有信心的節目種類，又表示當人經歷一段時間的洗禮後，自然對音樂種類的取向會有所變化。「我以前鍾情聽英文歌、hip hop，現時我反而對華語歌感興趣，加上近年不少網絡歌手湧現，所以主要希望透過星期日的深宵節目時段，向聽眾分享我喜愛的歌曲，讓聽眾舒舒服服收拾心情準備休息，為一星期作一個圓滿總結。」

Angela認為現時電台跟以前並沒有太大變化，工作環境布局擺設幾乎一模一樣，大部分同事仍然留守港台工作，唯一最需要適應的是機器。「始終電台的機器有更新，我離開電台的時候仍然使用MD剪帶，現時已改為電腦剪輯，主要都是技術層面上的工夫需要執一執，其餘要兼顧的事項，於第一次直播時已經好似一向都識踩單車，只是一段時間無踩一樣，只需5至10分鐘的接觸即可重拾過往的感覺。」

Angela表示自己沒有刻意做準備工夫。「只是揸車期間播放音樂playlist，嘗試一路揸車一路自言自語tag歌夾intro，未有太大擔心和壓力。」

曾因工作失去生活

Angela16歲開始拍戲，19歲加入女團Cookies，中間又涉獵過電台、唱歌、模特兒等不同範疇的工作，後期她突然不想再做娛樂圈，而且身體生滿壓力瘡。「當時我覺得自己好開心無壓力，但醫生認為壓力瘡正正由無形的壓力所造成。」

▲ Angela指電台並無太大變化，主要是個人在技術層面上需要「執一執」。(IG圖片)

電台工作時間較為固定，都是日復日的循環。Angela透露當年經常「偷時間」趁周末收咪，直接帶行李由電台直接出發去旅行，然後星期一坐早機趕返電台開工，生活模式被節目所限。

另一方面，以往每當有工作邀約、記者訪問，她都會因怕得失客戶公司及着重與傳媒之間的關係，而答應不同工作和訪問，務求做到有求必應，有問必答。後期Angela不斷反思：「點解好似無自己的生活？點解好似無自己的私隱？」生活變得不再純粹，變得只跟工作有關，已經受夠不想再被這些框架所限制，所以她就想用另一種身份去過生活，因此不單止停電台工作，而是將整個娛樂圈的工作都停止。

暫停娛樂圈及電台工作後，Angela透露踏足過各地不少地方、學習了不少技能，又有經營自己的生意，形容自己好認真地過生活。

2013年，Angela就因搬屋有一大堆衣物需要捨棄，就聯袂其他朋友一起設立明星二手衫的生意，其後由於反應熱烈，就再與其他藝人和KOL經營明星二手衫的期間限定店。

現時Angela都有經營生意，但她坦言不希望公開提及太多。「藝人做生意沒有優勢且是一個詛咒！」因為沒有太多藝人做生意達至成功的例子，因此她希望「低調做人，高調做事」，盡量不讓外界知道她正營運的業務，以免對生意造成影響。

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低調做人活得自在

至於有報道指Angela多年投資物業有道，已成千萬富婆，Angela強調從未向任何人透露自己的投資計劃。「但記者實在太叻，我都未搬入去，已經在報道中恭喜我買樓，當刻間屋仍處於裝修，我已經不想搬入去住，因為全世界已經知道我的住址，過程中完全沒有媒體向我求證，既然毋須要我回應，我就只能如常過自己的生活。」

曾有報道指Angela曾拍過29次拖，她在訪問中澄清：「純粹是當年有人以『拍過廿九次拖』來形容我，實際上我只有幾個確實拍過拖的男友。」

這亦是Angela當年其中一個不想再做娛樂圈的原因，她透露：「當年我有一個圈外外籍男友，正正常常打份工，卻被記者起底影相查家宅，又被公司人事部召見，到我們分開的時候，他要求不想再上新聞，令我覺得想保護一個人的時候都做不到，所以就從此不再希望提及自己的感情事，是否結婚、離婚，我都不會再講，始終我都不是好『前綫』的圈中人，所以外人根本毋須要知道。」

▲ Cookies成員不時會有飯局聯誼感情。(IG圖片)

對真人騷感興趣

近年Cookies各成員都是不少娛樂新聞的題材，作為成員之一的區文詩，就有「Cookies回應專員」的稱號。Angela直言︰「好煩，我不會再回應，而且姊妹們都應該不會再有事發生。」她認為在她的角度好艱難。「當姊妹們有事發生，有恩於自己的傳媒問起，唔答都要答，但答完總會有人話你『博見報』，實在左右做人難。」

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她續指，經過過去8年的冷河期，現時不想答就不答，任何記者找她都一律不作回覆。Angela形容自己對娛樂圈的工作不會太進取，以前她會以做一首歌、一齣舞台劇、出一隻碟為目標，現時只會採取隨緣的心態，坦言對唱歌做戲沒有癮，但只要有適合的工作都會仔細考慮，她直言對近年盛行的電視台真人騷感興趣，只因從未接觸過，若有機會都會想嘗試一下。

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