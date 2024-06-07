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KO脫髮︱28歲港男嚴重斑禿眉毛脫落　中醫治療1年重生9成頭髮

保健美顏

撰文： 張沛

發布時間： 22 分鐘前

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28歲男嚴重斑禿眉毛脫落，中醫治療1年重生9成頭髮。

【脫髮／斑禿／鬼剃頭／中醫／中藥／壓力】「鬼剃頭」有得醫！一名28歲港男因壓力等問題，導致頭頂出現斑禿，一度嚴重到眉毛也脫落。他求助中醫，經過1年時間治療，情況大為好轉，令人欣慰！

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註冊中醫師李廣冀（柴醫）分享個案指，一名28歲港男自2022年10月開始出現斑禿，範圍逐漸擴大，發展成嚴重斑禿，連眉毛也脫落。而患者由2023年4月開始求助醫師，初診判斷其斑禿成因為壓力、先天基因易感性、免疫系統失調導致。

醫師於是採用治療方法，首先以中藥糾正免疫失調，平衡臟腑氣血。藥物包括：六味地黃丸，七寶美髯丹，女貞子、墨旱蓮、側柏葉、枸杞、桑葚、陳皮、酸棗仁、鬱金等，能夠健脾補腎，改善臟腑功能，安神助眠，疏肝減壓。另外，再用梅花針喚醒沉睡毛囊、外用5%米諾地爾。治療大約一年，患者頭髮逐步恢復9成之餘，睡眠質素更好，濕氣減少，舌苔變薄，令醫師感到鼓舞：

終於唔洗戴帽返工，令人欣慰！

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壓力情緒或遺傳影響發病

柴醫受訪指出，「斑禿」的成因不明確，但與以下疾病有相關性，例如情緒病、濕疹、紅斑狼瘡、白癜風、結締組織疾病，有這些疾病的患者較容易發生斑禿。而臨床求診男女比例相約，兒童也可以發病，多數與遺傳有關，大約有20%的斑禿患者有家族史。青年人，中年人也比較多見，發病原因與壓力情緒有關，例如學業、工作、家庭壓力等；免疫系統不穩定相關亦相關。如果患有甲狀腺或者白癜風的患者，有更高發病率。

預防措施

柴醫表示，斑禿其實難有針對性的預防，例如沒有斑禿疫苗。但市民可以養成一些生活好習慣，防止情緒困擾。例如準時入睡、適量運動，或可幫助增加抗壓力。

當一個人思緒太多，擔心焦慮，會比較大機會患上斑禿。所以平時可以練練瑜伽、太極八段錦，冥想，聽音樂放鬆，寫書法，都可以讓心靜下來。

另外，培養健康的飲食，例如多吃新鮮水果、蔬菜，有助頭髮吸收足夠營養素。

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