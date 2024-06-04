飲食攻略·二十四節氣芒種｜夏天濕熱易誘腸胃不適　中醫拆解養生宜忌推介12大養生食材

【芒種／節氣／二十四節氣／濕熱／暑氣／熱氣】今日（5日）踏入二十四節氣的芒種節氣，氣溫升高，天氣炎熱多濕，容易影響脾胃問題，飲食上要顧護脾胃，避免損傷陽氣。有見及此，註冊中醫師陳穎欣接受訪問時，就為大家拆解芒種節氣12大養生食材及6大養生宜忌。

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芒種節氣6大養生宜忌

陳穎欣醫師解釋指，芒種節氣屬夏季節氣，而南方氣候又以暑濕為主。隨著氣溫升高，香港天氣開始越來越炎熱，加上天氣多濕，容易影響脾胃運化功能，因此生活習慣及飲食都需要特別注意。此時想要養生，可多留意以下6大養生宜忌：

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宜： 需勤洗勤換衣物及勤洗澡

需勤洗勤換衣物及勤洗澡 忌： 忽略皮膚乾淨及濕度

忽略皮膚乾淨及濕度 宜： 食清淡易消化食物

食清淡易消化食物 忌： 食油膩辛辣之品，以顧護脾胃

食油膩辛辣之品，以顧護脾胃 宜： 適當接受陽光照射、順應陽氣，有利氣血運行

適當接受陽光照射、順應陽氣，有利氣血運行 忌：過食冷飲易傷陽氣，增加內濕

芒種節氣12款養生食材

陳醫師建議，芒種節氣可多食祛暑益氣，生津止渴及健脾祛濕食材，以下12款食材可依個人身體狀況，煲湯及煮食時選擇採用：

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陳醫師又推介以下一款健脾滲濕、適合一家大小飲用飲用湯水，惟孕婦要注意不宜飲用：

白扁豆山藥苡仁湯

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材料：白扁豆 10克，山藥 15克，薏苡仁 10克，排骨 300克。

做法：

1.白扁豆、薏苡仁洗淨，浸泡半小時；

2.山藥去皮洗淨切片；

3.排骨洗淨、用滾水燙過後洗淨瀝乾；

4.白扁豆、薏苡仁、排骨放進鍋內，加適量水；

5.先用大火煮沸，再用文火煮1小時；

6.放山藥片，再煮半小時；

7.加鹽調味即可食用。

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