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高效溫習｜考試周陪太子讀書學習模式四選一　前幼師媽媽教高效溫習Tips

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

考試周陪太子讀書，前幼師媽媽教高效溫習Tips。

踏入6月又到考試周，家長又要變身書僮，陪太子讀書，如果小朋友讀極唔入腦，父母可能會覺得好頭痛。育有兩名就讀小學兒子的前幼兒Nana媽媽過往就分享過，想幫助小朋友更有效率溫習，就先要了解小朋友的學習風格，找到適合的方式，讓他們更易吸收和理解知識。

Nana媽媽指出，小朋友的學習模式大致可分為4類，包括視覺型學習（Visual）、聽覺型學習者（Auditory）、閱讀型學習（Reading）、動態／觸覺型學習者（Kinesthetic）。

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高效溫習｜視覺型學習者

特徵：小朋友喜歡用眼睛洞察環境(觀察力敏銳)，他們偏好處理「視覺接收」的訊息，進而理解內容並記憶。小朋友通常喜歡看漫畫或電影，更勝於睇書，因為影像給他們的衝擊與印象更為深刻，記憶更好。

建議：

  • 多用圖像、畫圖、思維圖或影片教學。
  • 小朋友看過的畫面與場景，都印象深刻，有助於啟動右腦機制，將資訊轉化為長期記憶。

延伸閱讀：中文科重點溫習

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高效溫習｜聽覺型學習者

特徵：聽覺型小朋友偏好透過聲音的刺激來接受訊息，相較圖片或文字，更容易將注意力聚焦於聲音或旋律。若處於嘈雜的環境下，較容易焦躁或無法集中思緒。

建議：

  • 把需要背誦的內容設計成口訣、故事有助於專注與記憶。
  • 將溫習內容整理後錄音再反覆播放，將文字內容轉化為聲音來學習。

高效溫習｜閱讀型學習

特徵：小朋友擅長解讀文字線索，如果有一張海報閱讀型學習者則會先注意到文字，透過文字可以最快理解訊息，也偏好透過閱讀來取得知識，愛看書，愛寫字，能夠以文字表達抽象的概念，轉化為大腦容易理解的訊息。

建議：

  • 適合整理文字筆記來溫書，通常書寫進行思考，或利用書寫加強記憶。
  • 書寫並非反覆抄寫，而是經過分析、統整、歸納資訊後，再將重點與結論整理成筆記。

高效溫習｜動態／觸覺型學習者

特徵：小朋友偏好透過體驗來學習，對於死板教學不感興趣，愛自己動手試，愛玩，如砌lego就可以好專心，彈琴又可以好專心。只要孩子學習到，容許他們好動些。有文獻指出他們能夠將感覺、動作與訊息迅速串接起來，展現出驚人的學習力，因此相對於聽講或讀寫，觸覺型學習者更需要實際行動。

建議：

  • 由於他們不喜歡寫字，在處理大量文字資訊時，則可輔以畫圖、講解或加上肢體動作幫助記憶。

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