兒童拖鞋｜內地兒童拖鞋塑化劑超標805倍影響發育　廠商：超標避免不了

▲ 內地兒童拖鞋塑化劑超標805倍，增性早熟患自閉症風險 ，有廠商指「超標避免不了」。（ istock圖片）

照顧小朋友，除了飲食要注意外，生活用品也要多加小心！有內媒對62對兒童塑膠拖鞋進行抽檢，發現其中53對不合格，存在塑化劑（鄰苯二甲酸酯）超標問題，當中最嚴重超標數為805倍，所有不合格鞋都來自「中國塑料鞋之都」廣東吳川。新聞曝光後，相關負責人表示會對涉事廠家展開調查。

內地媒體揭兒童涼拖鞋超標805倍

內媒《澎湃新聞》分別在5家主流電商平台，購買檢測銷量靠前的共50對嬰幼兒涼拖鞋，又在實體商店購買12雙兒童涼拖鞋，共62雙，當中有53雙塑化劑超標，整體塑化劑超標率為85%，而最大超標數為805倍。

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報道稱，鄰苯二甲酸酯是一種被廣泛使用且廉價的塑化劑，有機會增加性早熟、患哮喘及過敏症的等風險，更會增加兒童患自閉症或過度活躍症（ADHD）的風險。報道亦指，在各平台購買的22對兒童拖鞋屬三無產品，即無產品名稱、生產商地址、合格證等信息。

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涉事廠商：超標避免不了

記者亦走訪本次檢出不合格產品的生產廠商，他們對自家生產的產品塑化劑超標表示知情，但卻避免不了。他們表示，「成本高了賣不出去，還要更換製作設備，比較麻煩」。另有廠商表示「塑料（PVC）的童鞋你一抽（檢）基本都不行」，但「標籤、合格證都可以自己做」。

所有掛有吊牌的不合格拖鞋，除了少量產自廣東揭陽、浙江慈溪和重慶等地，大部分都來自廣東吳川。據吳川市人民政府官網資料，上世紀80年代，吳川塑料鞋產業成為吳川工業的三大支柱。吳川市自2019年被稱為「中國塑料鞋之都」。

相關新聞曝光後，吳川市市場監管局相關負責人指，會對涉事廠家展開調查和查處。

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