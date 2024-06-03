歐國盃丨Now TV 630台免費播3場熱身賽　6折優惠價購歐洲國家盃通行證【內附詳情】

▲ NowTV 630台挑選歐洲國家盃3場熱身賽作免費播放。

2024年歐洲國家盃將於香港時間6月15日3：00am在德國慕尼黑安聯球場舉行，而Now TV分別於兩條頻道618及619台獨家直播 51場賽事。

雖然歐國盃尚有半個月才開鑼，但由6月4日起，NowTV 618及630頻道將播放多支強隊熱身賽，讓眾球迷率先投入今屆歐洲國家盃熱潮。

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6月4日香港時間02：45am起，Now TV 618台將播放多支強隊熱身賽，當中包括：英格蘭、意大利、法國等，一眾已購買：歐洲國家盃2024賽事通行證者早買早享受，可睇賽事直播及賽後重溫。而頻道630亦挑選3場賽事進行免費直播。

即日起至7月15日只要 : ( Now TV , csl , 1O1O , Club Sim 月費服務 , 網上行 Netvigator 客戶）其中一間公司實體客戶，可優惠價6折580元（正價980元）購買：歐洲國家盃2024賽事通行證。

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