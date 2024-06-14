校長專訪︱「野外教室」砌木伐生火煮食學解難　英華小學校長：容許孩子犯錯

▲ 英華小學設「野外教室」教學生解難，陳美娟校長認為，教育應該容許孩子犯錯。

【升小／直資／男校／面試／英華】「再乖巧的孩子都會有頑皮的時候，作為家長、老師，要容許他們犯錯」。傳統直資名校英華小學除著重課堂知識，更重視學生的品德修養，校長陳美娟博士認為，學校是給機會予孩子的地方，對孩子要多一點寬容，不只是責罵，而是讓他們在跌倒時，有再次學習和改善的心。

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創校20周年的英華小學位於深水埗，每級設5班、全校共30班，每班人數約30至33人。辦學理念跟隨校訓「篤信善行」，主張快樂學習，培養學生才德兼備，小六畢業生可「一條龍」升讀同是名校的英華書院，故深受家長們歡迎。

在陳校長眼中，「英華仔」既是精力充沛、好學好動，亦是「可愛的暖男」。不常聽到校長如此貼心地形容學生，訪問當天跟校長一起走到課室門口，看到的不是學生立即肅然起敬、端正坐好的畫面，而是每個課室都不約而同，出現欣喜雀躍、眉開眼笑的情景，正如陳校長提及學生們，「開心是遮掩不到的，可愛之餘，亦讓人暖心」。

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寬容是對孩子最大的愛

到底是如何令學生嘴邊掛著微笑地上學？陳校長笑言，就是令他們愛上學校。她解釋，即使是聰明伶俐的孩子，都會有不聽話的時候，作為師長，要容許他們犯錯，「孩子年幼，不懂拿捏處理問題的方法，學校就是給機會予他們的地方，我們多一點寬容對待，他們自然會在跌倒時學習去改善」。

學生每當遇見陳校長或老師，都毫不猶疑送上熱情的擁抱和歡笑，不難發現英華的確是處處充滿著愛。她認為，在任何時候都需要包容孩子，「讓他們知道父母、老師都相信他們是做得到的；相信他們長大後，能以正確價值觀面對每個挑戰」。

「三大教室」跳出坐定定框架

作為男校，除了德育培養，英華亦重視知識學習，課程設計專為男孩而設。陳校長覺得，男孩子凡事好奇、愛玩又好勝，「縛住他們坐定定是違反天性的做法」，因此設計了「三大教室」，分別是在課室內上課的「實體教室」；配合不同學習進度學生，用作備課和延伸學習的「網上教室」，以及最受學生歡迎的「野外教室」。

「野外教室」顧名思義是走到郊野學習，透過視、聽、嗅、味和觸覺的五種感官，善用大自然資源的親身學習，包括到濕地觀察小生物、水裡做音樂、野外生火煮食、砌木伐等活動，「男仔喜歡挑戰，就讓他們動腦筋發揮想像力，從過關、解難中體驗學習的樂趣，同時要明白與同儕合作的團隊重要性」。

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每年設學習主題

「英華仔」的校園生活是多姿多彩，每一學年均定立新學習主題，今年是「時間先生幾多點」，學校希望透過當中的8個偵探故事，讓學生打破常規思維，誘發他們的好奇心，把正確的價值觀滲透到學習之中，並在言行間實踐同理心、感恩及欣賞他人，營造輕鬆、正向的學習氛圍。

身教對學生來說是非常重要，「大忙人」陳校長除要處理繁重的校務，亦兼任十多項公職，但她不忘抽時間與學生「周圍飛」感受學習樂趣。今年5月她與應屆畢業生到北京參加畢業旅行，更在水立方快閃管弦樂演奏及表演街舞；7月她將帶領高級合唱團和弦樂團，到意大利參與比賽及大師班；8月又與管樂團首次到日本擔任表演嘉賓。她希望，透過親身陪伴讓學生感受英華大家庭的愛，以及師長對他們的信任和支持。

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學校資料

地址：深水埗英華街三號

電話：2728 3320

24/25學年學費：$19,000，分10期繳交（校方已向教育局申請，待當局批核）

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