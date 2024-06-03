非法勞工｜入境處搗黑工清潔服務公司　拘4人包括負責人及內地黑工

▲ 入境處搗黑工清潔服務公司，拘4人包括負責人及內地黑工。（曾秋文攝）

入境處展開打擊非法勞工行動，入境處特遣隊副指揮官陸佩賢表示，近日留意到有內地的清潔公司利用小紅書的主流社交平台作宣傳，聲稱可以提供清潔服務。入境處專責調查組經深入調查和情報分析，成功鎖定一間安排非法勞工來港及提供清潔服務的內地公司。

人員今日（3日）採取代號「刺網」行動，安排人員喬裝顧客放蛇，向目標公司負責人作出相關查詢，其後在該公司來港提供清潔服務時展開拘捕。行動中拘捕一名28歲內地公內地清潔公司負責人，以及3名（19至30歲）內地非法勞工。被捕清潔工人全部以訪客身份入境，初步調查得知收費是3元至5元人民幣1呎，以現金交易。

涉案公司經營模式主要透過社交媒體作宣傳，以提供平價清潔服務作招徠，吸引香港客戶，實質是安排非法勞工來港作清潔工，行動中檢取一批清潔工具和多部相信是操作社交媒體的手機，不排除再有涉案人士被捕。

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