Eye Catcher Global 2024丨曾國祥任本屆大使　眾評審將出席座談會

▲ 曾國祥任第二屆Eye Catcher Global大使。

由「奪目影像」及文藝復興基金會在今天（6月3日）公布，著名導演曾國祥應邀出任第二屆Eye Catcher Global（ECG）大使，向海內外致力宣揚將於6月19至23日舉行的盛事。

曾國祥除擔任大使外，亦擔任了今屆競賽的評審之一，致力協助一群對電影創作仍有熱誠的創作者繼續努力追尋夢想。

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協會同時發布了競賽部分的評審名單，而當中有部分評審更會出席座談會，與觀眾分享這些年來如何育成電影的經歷，以及對電影創作的前景。當中大部分座談會更是免費入場，有興趣的朋友只需要在網上優先登記便可。

曾國祥是香港的導演、編劇及演員，近期兩部影片包括《少年的你》及《七月與安生》在各大海內外電影頒獎禮均取得相當奪目的成績，最近更為Netflix的科幻電視劇《三體》執導首兩集。

▲ 《七月與安生》

他一直對獨立創作的支持，在電影路上的不斷嘗試，直至現在已經走出香港市場，放眼世界，但亦同時不忘初心，繼續支持本地小本創作的精神令人敬佩，這亦是「奪目影像」敲定希望力邀他擔任大使的原因。

曾國祥表示：

相信每個進入電影行業的人，都有自己不同的原因和路徑。雖然不知道大家是想進入電影工業，抑或只想嘗試影像創作，但能有這份慾望和勇氣把自己想說的故事呈現，怎麼說也是一件幸福的事。每個人都有說故事的權利，不管是自己的、身邊人們的、或是這座城市的，只要我們活著就一定有不少動人的故事可以書寫，可以把它影像化。



一直覺得要成為出色的故事創作者，除要多吸收世界各地不同年代的好作品外，最重要的還是好好生活，去感受人生不同的可能性。雖然「電影源於生活」這句話聽上去很老套，但好作品往往就是那些能從我們的生活裡提煉出共通感受和滋味的故事。拍攝技巧和技術總能隨著經驗增進，但說故事的靈感和泉源只能從生活裡面去尋找。



希望大家都能好好體驗生活、感受生活、享受生活。

今屆ECG為電影創作人特設兩大競賽以獲得資金及產業支持，「國際提案大會」側重創作、製作及發行的整體計劃，而「產業放映－亞洲之光新導演競賽單元」則以初剪放映為主。

於6月19至23日期間，以下評審將於Soho House進行密集的評審工作，挑選出最具潛力的影像項目進行獎勵，並於 6月23日頒獎禮當中，宣佈各競賽項目的得獎者。

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