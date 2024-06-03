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盛事經濟｜議員倡設AI旅遊專員推介行程　餐飲業倡設穿梭巴串連各區景點

社會

撰文： 陳麗娜

發布時間： 2 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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議員倡設AI旅遊專員推介行程，餐飲業倡設穿梭巴串連各區景點。（曾耀輝攝）

政府早公布本港今年共舉辦逾210項盛事，立法會議員容海恩聯同中小型企業聯會、酒吧業、酒店業及餐飲業召開記者會，分享現時業界的經營困難，以及如何令業界受惠盛事的舉行提供建議。

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立法會議員容海恩建議，政府利用大數據，設立人工智能旅遊專員，按旅客的要求，線上提供旅遊行程及路線推介，節省旅客計劃行程的時間。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年首5月業界的生意仍未復甦，僅回復疫情前85%，面對本地人工、租金貴等經營成本高，以及港人北上消費熱潮，嚴重打擊業界的生意。他建議港府仿效澳門設立「發財巴」，安排旅遊巴士穿梭不同景點及商場，方便旅客到訪本港各區。他又建議港府善用本港的豐富島嶼資源，舉辦外島活動，打造本港成為國際海上活動中心。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長麥美儀則關注會展業發展，建議港府優化入境手續，便利參展商訪港；為本地中小企提供參展租金優惠，助他們開拓新客源。她指，港府可為外國參展商提供行業資訊講座等展覽以外的活動，延長他們的留港時間，隨後再安排外國參展商到大灣區參展，以增加他們訪港的誘因。她又建議，活化新界工廠以供出租，增加遊學團的交流場所。

對於餐飲業從業員的服務態度經常為人垢病，黃家和指，業界已透過職業訓練局為從業員進行培訓，以改善他們的服務質素。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉指，早前電費已加價，水費亦正醞釀上調，人手短缺的問題仍未緩和，對業界經營成本構成壓力。他建議港府提早兩季通知業界舉辦盛事的時間表，以便業界計劃旅遊產品。並配合灣區內盛事，舉辦活動並進行宣傳，吸引旅客「一程多站」順道來港。

SME Lab中小企研究所主席蕭國煒認為，港府可設立資訊平台，公布小型活動的詳情，助相關活動與盛事的串連；協助中小企申請手續繁複的資助；及協助中小企數碼轉型，幫助業界全面提供電子支付。

香港酒吧業協會主席錢雋永認為，港府需要串連各項盛事與酒吧業界，建議港府為參與盛事的旅客提供酒吧優惠，帶動業界生意；以及取消烈酒酒稅，預計可為每間酒吧節省7%的營運成本，舉例一間酒吧每日有30萬營業額，將增加1至2萬收入。

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記者：陳麗娜

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