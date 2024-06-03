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大學科研︱中大研發可3D打印生物活性材料　冀應用於修復大範圍肌腱撕裂

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

（中大醫學院提供）

中大醫學院成功研發一種可3D打印的生物活性材料，有望可用於修復大範圍的肩袖撕裂。新研發的材料為肩膀提供足夠支撐以維持正常活動，並因含有如生長因子的生物活性分子而能夠促進組織再生。此材料的3D打印特性除了製作簡單、快捷及符合經濟效益外，也可因應病人肩膀的結構和創傷情況度身設計治療材料。

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院方指，因創傷及身體退化而引致的肌腱撕裂十分普遍，當中肩袖撕裂的發生率約為20%1。肩袖撕裂的治療按嚴重程度而定，大範圍的撕裂一般需要透過手術修補。肩袖撕裂與退化息息相關，在急速老化的社會，肩袖撕裂的發生率預計將大幅上升。

柯岱飛領導的團隊根據諾貝爾獎得獎項目「點擊化學」概念（即是一種生產率高、不良副產物含量低的化學反應），製造了一種仿肌腱生物材料。它擁有可模仿天然肌腱的極強大力學性能，即使被反覆拉伸至少10,000次也無缺損。研究團隊更證實了這種材料能令受傷實驗小兔的肩袖情況修復至正常水平，甚至能成功輸送生物活性因子，以促進至少一厘米的肌腱再生。此外，這種生物活性材料可經3D打印的特性，令其製造過程簡單快捷，更可按病人肩膊結構、撕裂範圍和形狀製作個人化的材料。

柯岱飛表示，團隊的研究工作開發了一種容易製造、力學性能優越、且有促進再生作用的肌腱生物材料。這種材料能夠解決肩袖損傷中的力學和生物缺陷，同時避免了複雜繁瑣的生產過程。團隊將繼續進行研究，以證明這種新開發材料在臨床上有效修復大範圍肩袖損傷、以至其他軟組織損傷方面的龐大潛力。

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