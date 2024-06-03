WATERBOMB HONG KONG丨「聲夢」林君蓮激罕性感大解放　隔空對戰郭珮文透視裝

▲ Juliana同蓮姐身材都超好。

韓國殿堂級HipHop派對「WATERBOMB HONG KONG 2024」落戶香港，一連兩日的演出於前日（6月1）在西九文化區開鑼，當中表演嘉賓包括Jay Park、泫雅﹑韓國前天王Rain及性感歌手Jessi，難怪吸引圈中不少藝人欣賞演出。

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Juliana晒身材

港姐郭珮文（Juliana）性感登場，她穿上超低胸透視裝，內透bikini，大晒無敵「胸器」，再露出小蠻腰，吸睛度爆燈！

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林君蓮罕有性感

除Juliana外，聲夢小花林君蓮及林沚羿亦有現身這個音樂節，而且平時少性感打扮示人的她們更突然「大解放」。

當中，林君蓮穿上Bra Top上陣，深出事業線兼纖腰，與平日打扮大有不同，難怪很多網民都指認不出蓮姐，更指她原來禾稈冚珍珠，並叫她應該分享多些福利圖。

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