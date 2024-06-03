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九龍城寨之圍城丨林峯劉俊謙伍允龍胡子彤現身見面會　影迷塞爆奧海城場面墟冚

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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（右起）林峯、胡子彤、劉俊謙、伍允龍出席《九龍城寨之圍城》見面會。

電影《九龍城寨之圍城》票房不斷攀升，香港澳門票房截至昨日（6月2日）已突破9000萬元，連續32日成為單日票房冠軍，列香港電影史上華語影片總票房第2位。

在《九龍城寨之圍城》內飾演陳洛軍的林峯、飾演信一的劉俊謙、飾演十二少的胡子彤，以城寨福利官身份，聯同以城寨龍頭候選人身份現身，人氣盛極飾演王九的伍允龍，昨日齊到奧海城出席答謝見面會，感謝廣大觀眾支持，並近距離與現場800位名額的觀眾、粉絲進行見面答謝，而全場更逾千人圍觀，逼爆3層商場，場面墟冚，四子出場尖叫聲四起，又與粉絲擊掌、派心。

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《九龍城寨之圍城》見面會。

九龍城寨之圍城丨張文傑往大馬謝票

林峯、劉俊謙、胡子彤在活動上分別戴上代表自己角色的號碼彩帶，分別標示着（9號）城寨福利委員會娛樂部長陳洛軍，（1號）城寨福利委員會副會長信一，（12號）城寨福利委員會餐飲部長十二少。伍允龍就以城寨龍頭大熱候選人王九身份現身。

至於「Kowloon Four」四缺一，因為「四仔」張文傑代表城寨出埠馬來西亞謝票，亦未有被遺忘，三子帶着四仔人形紙牌出席，更為他準備「城寨福利委員會醫療部長」彩帶。

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九龍城寨之圍城丨林峯入場3刷

四位演員分享感受之餘，並手持9000數字氣球與現場粉絲拍照，代表票房衝破9000萬。身在馬來西亞為此片宣傳的張文傑，在當地謝票期間極受歡迎，被觀眾簇擁索取簽名及合照，在宣傳訪問期間獲邀示範腿功，他一口應承即席示範，輕易將大馬朋友高舉的post card踢飛，表現瀟灑。

對於隨後電影的票房，林峯表示要靠觀眾支持，他表示自己亦已入場3刷，太太也一同支持，說：「今天場面很犀利及感動，高興出街時途人叫我們角色名字。」

至於劉俊謙高興表示：「首次感受昨日的墟冚場面，感受到很有愛。」伍允龍則笑指：「首次感受這浩大場面，首次有人叫我做老公。」而胡子彤說：「今早吃早餐時，有位彪形大漢在餐廳門口外等了10分鐘，原來找我合照，真的有點意外。」

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