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暴動判刑｜參與2019年大老山隧道暴動　恒大女生認罪囚17個月

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 55 分鐘前

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參與2019年大老山隧道暴動，恒大女生認罪囚17個月。（資料圖片）

香港恒生大學女生被指於大老山隧道外參與暴動，早前承認暴動罪，今（3日）於西九龍裁判法院（暫代區院）被判監17個月。暫委法官判刑指，被告在大學生涯中經歷被捕、起訴，以及多次聆訊，能在壓力下完成大學課程，未有自暴自棄，有如此能耐及韌力，屬難能可貴。

本案3名被告為范紫雪（25歲）、杜美宜（25歲）及盧靖婷（23歲），她們共同被控1項暴動罪，指她們於2019年11月12日，在大老山公路（南行）大老山隧道行政大樓外與其他人參與暴動。盧早前承認暴動罪，另外2人經審訊後被裁定暴動罪脫。

暫委法官判刑時指，盧被捕後獲保釋，並完成大學課程，在大學生涯中經歷被捕、起訴和多次聆訊。暫委法官指，盧能在壓力下完成大學課程，未有自暴自棄，而盧有如此能耐及韌力，屬難能可貴。

暫委法官表示閱畢求情信後，感受到盧深深的悔意，認為盧在過去4年有真悔反省，而且盧亦似乎並非因針對她的證據強而認罪，印證盧出於真誠悔疚而認罪。

暫委法官指，案中沒有證據顯示盧是領導角色，安排他人參與暴動，以及破壞或放火等，盧僅扮演鼓勵其他示威者的角色，而且盧被捕至今逾4年，對其親友亦是煎熬，考慮所有因素後，判監17個月。

案情指，案發當日早上約6時許，有數十人從恒大方向進入大老山隧道收費廣場，用棍敲打收費亭的玻璃窗及堵路。警方不久後到場驅散，盧當時穿黑衣，被制服後不斷掙扎，並踢向警員。

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記者：梁錦麟

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