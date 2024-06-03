北上醫療｜港人北上3大醫療福利　可享免費洗牙/脫毛/驗腸癌【附資格+預約方法】

▲ 深圳市寶安區人民醫院港澳居民健康服務中心推出「港澳民居健康計劃」，市民可免費享用洗牙、脫毛及腸癌篩查服務。

【北上／深圳／腸癌／洗牙／脫毛】深圳市寶安區人民醫院港澳居民健康服務中心於今年3月中啟用，並與大灣區醫療集團共同推出「港澳民居健康計劃」及「港澳長者關愛計劃」，由即日起至今年年底，合資格港澳居民可享免費腸癌篩檢、洗牙、脫毛等服務，長者更可用每次100元人民幣（約港幣108元）的優惠價看診！

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因應越來越多港人北上消費及求醫，深圳市寶安區人民醫院港澳居民健康服務中心在3月12日正式啟用。由即日起至12月31日，港澳居民只需持有效身分證或回鄉證到該中心就診，便可以享用免費洗牙、腸癌檢查及脫毛服務，不過每人每個項目限體驗一次，每個月亦有名額限制。「港澳民居健康計劃」詳情如下：

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1. 免費潔牙服務

限額：每月10位

2. 免費脫毛服務

服務對象：18歲以上人士

服務內容：唇毛或腋毛脫除（二選一）

限額：每月10位

3. 免費腸癌篩查

服務對象：40至75歲人士

服務內容：無創腸癌基因篩查，高風險人士可免費進行腸鏡復查

60歲以上長者看診￥100／次

至於「港澳長者關愛計劃」，凡60歲或以上港澳居民，由即日起持有效身份證或港澳回鄉證到港澳居民健康服務中心應診，均可享受每次100元人民幣（約港幣108元）的優惠看診服務。診金已包括診療所需的基本檢查費及藥費，醫生將根據病人的情況給予專業檢查及用藥指引。

預約掛號方式

港人目前可以透過電話、網上及現場預約港澳居民健康服務中心的醫療服務，資料如下：

地址：深圳市寶安區龍井二路118號門診樓5樓港澳居民健康服務中心

電話預約：29022511／27788311、3059（客服中心）、3510（港澳居民健康服務中心）

網上預約：搜尋並關注「寶安人民醫院集團」微信公眾號，點擊「門診就診預約掛號」，選擇「深圳市寶安區人民醫院」，然後選擇就診科室，點擊進入，就可以選擇醫生預約掛號看病。

值得留意的是，網上預約掛號採用實名制，市民預約前需先註冊，一個手機號碼和身份證號碼只能申請一個註冊號，憑註冊號可預約7天內出診醫生號。網上預約不收取手續費。

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