  • 25°C
香港時間 : 2024603日 (一) 17:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北上醫療｜港人北上3大醫療福利　可享免費洗牙/脫毛/驗腸癌【附資格+預約方法】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 32 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

深圳市寶安區人民醫院港澳居民健康服務中心推出「港澳民居健康計劃」，市民可免費享用洗牙、脫毛及腸癌篩查服務。

【北上／深圳／腸癌／洗牙／脫毛】深圳市寶安區人民醫院港澳居民健康服務中心於今年3月中啟用，並與大灣區醫療集團共同推出「港澳民居健康計劃」及「港澳長者關愛計劃」，由即日起至今年年底，合資格港澳居民可享免費腸癌篩檢、洗牙、脫毛等服務，長者更可用每次100元人民幣（約港幣108元）的優惠價看診！

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life︱面對生活煩惱＋工作壓力好壓抑　坐禪動作＋調息練習助調和心境

因應越來越多港人北上消費及求醫，深圳市寶安區人民醫院港澳居民健康服務中心在3月12日正式啟用。由即日起至12月31日，港澳居民只需持有效身分證或回鄉證到該中心就診，便可以享用免費洗牙、腸癌檢查及脫毛服務，不過每人每個項目限體驗一次，每個月亦有名額限制。「港澳民居健康計劃」詳情如下：

點擊圖片放大
+3
+2

1. 免費潔牙服務

限額：每月10位

2. 免費脫毛服務

服務對象：18歲以上人士

服務內容：唇毛或腋毛脫除（二選一）

限額：每月10位

3. 免費腸癌篩查

服務對象：40至75歲人士

服務內容：無創腸癌基因篩查，高風險人士可免費進行腸鏡復查

60歲以上長者看診￥100／次

至於「港澳長者關愛計劃」，凡60歲或以上港澳居民，由即日起持有效身份證或港澳回鄉證到港澳居民健康服務中心應診，均可享受每次100元人民幣（約港幣108元）的優惠看診服務。診金已包括診療所需的基本檢查費及藥費，醫生將根據病人的情況給予專業檢查及用藥指引。

預約掛號方式

港人目前可以透過電話、網上及現場預約港澳居民健康服務中心的醫療服務，資料如下：

  • 地址：深圳市寶安區龍井二路118號門診樓5樓港澳居民健康服務中心
  • 電話預約：29022511／27788311、3059（客服中心）、3510（港澳居民健康服務中心）
  • 網上預約：搜尋並關注「寶安人民醫院集團」微信公眾號，點擊「門診就診預約掛號」，選擇「深圳市寶安區人民醫院」，然後選擇就診科室，點擊進入，就可以選擇醫生預約掛號看病。

值得留意的是，網上預約掛號採用實名制，市民預約前需先註冊，一個手機號碼和身份證號碼只能申請一個註冊號，憑註冊號可預約7天內出診醫生號。網上預約不收取手續費。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

北上睇牙｜工聯會推深圳睇牙優惠　即日起登記免費洗牙+￥275補牙/顆　符合1條件即可預約
12:42 2024/05/06
北上睇牙｜工聯會推深圳睇牙優惠　即日起登記免費洗牙+￥275補牙/顆　符合1條件即可預約

你可能感興趣

北上睇牙｜工聯會推深圳睇牙優惠　即日起登記免費洗牙+￥275補牙/顆　符合1條件即可預約
12:42 2024/05/06
北上睇牙｜工聯會推深圳睇牙優惠　即日起登記免費洗牙+￥275補牙/顆　符合1條件即可預約
著數優惠 脫毛 健康問題 公立醫院 深圳

最高瀏覽

家庭矛盾｜18歲弟弟不堪雙親言語暴力輕生 姐姐實名舉報父母找代孕再誕子
家庭矛盾｜18歲弟弟不堪雙親言語暴力輕生 姐姐實名舉報父母找代孕再誕子
食用安全︱這種杯別用來裝熱咖啡　專家警告：恐釋出毒素吃下肚
食用安全︱這種杯別用來裝熱咖啡　專家警告：恐釋出毒素吃下肚
急症室最長等候時間（06月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月03日 時間12:05）
【中小學試題】初中中文搶分練習題答案　白話文分段練習學習段落大意
【中小學試題】初中中文搶分練習題答案　白話文分段練習學習段落大意
九龍城寨之圍城丨「眼鏡朱古力」正式名稱叫甚麼？　採用「8字型」包裝原因
九龍城寨之圍城丨「眼鏡朱古力」正式名稱叫甚麼？　採用「8字型」包裝原因