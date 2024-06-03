反恐首案｜認罪被告彭軍壕為控方作供　稱獲金主資助軍訓練燒槍搶槍

▲ 認罪被告彭軍壕為控方作供，稱獲金主資助軍訓練燒槍搶槍。（資料圖片）

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日民陣遊行路線放置炸彈及殺警等，7名男女首被控《反恐條例》一案今（3日）於高院踏入第26天審訊。已認罪的彭軍壕以控方證人身分作供，彭指曾參選區議員的金主劉偉德資助台灣軍訓費用，由台灣前陸戰隊成員負責訓練，內容包括燒槍及搶槍等。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

已認罪的彭軍壕今以控方證人身分作供，接受控方主問，彭確認於4月獲發免予起訴書。

彭供稱，他在2014年社運時認識同案被指共謀者的吳智鴻，吳和Jack當時是較激進示威組織「鐵馬組」的頭號人物，組內還有Hans和許湛榮，彭形容許是吳的「左右手」，彭後來亦應邀加入。

彭稱，各人在2014年後沒再聯絡。直至2019年6月某日，吳來電問自己在反修例期間有否幫手，彭稱因工作關係假期會出來。彭續稱，在7.21元朗站事件後一兩天，吳找他和許開會，吳想在7月27日「吹大雞」，「入元朗搵鄉黑覆桌，報返7.21嘅仇」。

彭稱，暱稱「大嚿」、曾參選區議員的劉偉德當時發起新組織並擔任金主，負責幕後統籌，吳是隊長，彭、許、Hans及蜘蛛隊隊長Jack是成員。在7月27日當天，眾人在元朗衝警方防線，周圍搞破壞後便各自離開。

彭續稱，他應吳要求在8月27日在卡啦OK店Red Mr開會，吳、許、Hans、阿文和屠龍隊長黃振強亦有出席。會上提及「嚟緊會有大行動」，需要安排人手在9月到台灣進行為期兩周的軍事訓練，機票及食宿費由「大嚿」支付，另每人可獲6,000元津貼及2,000元機票津貼。彭憶述，吳稱9月屬第3批人軍訓，將會有7人參與。

彭憶述，他、吳、賴振邦、張銘裕和許湛榮等7人在9月16日飛抵台中，其間住在在彰化縣一座宿舍，由名叫「常生」的前陸戰隊成員負責軍訓。眾人在兩周內進行重力和體能訓練，其中兩天在一條高架橋橋底用真槍練習燒槍、半天用汽槍來練習搶槍。另外，「常生」和吳亦分別示範和教授擲汽油彈和鋁熱彈，彭稱他不清楚大家是否學到。彭又稱，「常生」曾口述製造炸彈的原材料的知識，課堂在半天內完結。

彭又指，吳、賴和阿文曾閒聊如何迫政府妥協和在和平示威中用炸彈，彭稱聽到這些話題時便會回房間，不想參與討論。

彭供稱，他比較喜歡自己一個人，不會刻意與他們交談，雖與張銘裕同房但「照計」沒有與張交談。

彭續提到，吳在9月30日叫他到「大嚿」在西環一棟大廈開會，彭稱該處門面似律師樓。彭憶述，「大嚿」在會上指「將會喺嚟緊遊行中用真槍同炸彈對付警察」。吳稱他想在美國入手槍械，叫大嚿付錢。彭稱，他大嚿原擬在10月1日用槍和炸彈攻擊警方，但由於安全屋疑被警方監視，最終煞停了計劃。

彭稱，吳在11月於「行山討論區」TG群組提到想在星期五六到深山試槍，吳、彭、許湛榮、張銘裕、李家田和賴振邦在11月16日晚上11時後相繼在西貢一座山會合。吳在西灣亭從其背囊取出3枝入滿彈的手槍、1枝步槍、20至30發子彈、約2公斤ANFO炸藥和2部對講機。

彭指，吳決定在大浪村一個隱蔽的位置試槍，彭負責把風，其餘5人輪流試槍，他們之後拾走彈殼扔落海。彭指，吳之後在一條斜路用引線延時引爆炸藥，彭聽到很大聲的爆炸聲。彭指，吳在差不多走到出口時，將1枝槍放入15粒子彈並交給李家田，最後各人分別乘兩部的士離開。彭於庭上解釋，吳給槍李是因為「屠龍嗰邊一路喺度催要槍用」。

彭稱，吳表示賴負責與製作炸彈及引爆裝置的人聯絡，「關於炸彈同炸彈引爆裝置嘅所有嘢都係由Bobby（賴）處理」。

被問到為何賴能夠處理，彭稱要追溯至11月14日，賴建議到城大和浸大「爆實驗室」，偷製作炸彈的原材料和在裏面試炸藥。彭稱，當天他、賴、呀文及數名學生先後到兩間大學的實驗室偷化學原料。

聆訊明（4日）續。

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記者：陳曉欣