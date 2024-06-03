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孕婦泰國墮崖案︱遭狠夫推落懸崖大難不死癱瘓　婦人5年後站起來再懷孕：謝謝你回到我身邊

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 58 分鐘前

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孕婦泰國墜崖案，王暖暖終於得償所願再度懷孕。

【孕婦泰國墜崖案/王暖暖/網紅/試管嬰兒】大難不死，必有後福！內地女子王暖暖（化名）2019年在泰國旅行時被丈夫推下懸崖以騙取保險金，當時她還懷有3個月身孕。王暖暖當時在34米高的懸崖被推下，全身多達17處骨折癱瘓，搶救8日後奇跡生還，她表示要遭丈夫俞某冬「親手推下懸崖」。事隔5年，王暖暖浴火重新，不但成為了百萬網紅，還再度懷孕，她在自己的抖音平台報喜表示，明年的兒童節會就看到親愛的寶貝。

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2019年6月9日，中國一名王姓孕婦與丈夫俞某冬在泰國遊玩時，丈夫為侵吞巨額財產而將其推下懸崖。王女士全身多處受重傷骨折，雖然胎兒當時安然無恙，但治療期間的藥物令胎兒發育異常，最後只能讓5個半月大的胎兒流產。

王暖暖已經見肚。(抖音截圖)

案發後1年多，王女士接受內媒採訪。仍然需要拐杖傍身、膝蓋也不能伸直的她，道出自己的痛苦經歷，形容自己是從地獄回來的人，全身骨頭「能斷的都斷了」。蓄意在泰國殺妻騙保的俞某冬遭泰國警方逮捕，並被當地法院判處有期徒刑33年4個月。2023年9月6日，王暖暖正式提起離婚訴訟，據稱仍在等待法院通知。

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孕婦泰國墜崖案︱透過試管嬰兒再懷孕

王暖暖事後開設抖音平台，將經歷放上網，並鼓勵女性要好好愛自己，6月1日，她在抖音上載出祈福影片，宣布自己再次懷孕：

我也沒有想到會再次擁有奇蹟，我只記得孩子走的那一天，我的心也空了一大塊。時隔五年，1882個日夜，親愛的寶貝，謝謝你！再次回到我身邊，明年的兒童節（2025年6月1日），媽媽會牽起你稚嫩的小手，帶你看山海，聽鳥鳴，那一定會很幸福！

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不過王暖暖一直沒有透露自己的感情狀況，在祈福影片的留言區時，她置頂了自己的留言：「失去了因為緣分盡了，得到了是因為緣分到了。恨無用，求無用，但行好事，莫問前程。」有網友指王暖暖親自回覆，拍自己並沒有再婚，而是透過試管嬰兒而懷孕。

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