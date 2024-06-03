騙案︱女子遭訛稱銀行職員騙徒要求轉賬以取消財務計劃　警方籲市民以「防騙視伏器」查看真偽

▲ （CyberDefender 守網者Facebook）

警方於社交平台表示，接獲一名本地女子報案，指早前收到一個白撞視像通話，騙徒偽稱為某大銀行職員，並聲稱受害人於微信註冊騰訊理財通計劃，受害人稱從未申請相關計劃，騙徒要求受害人支付費用以取消該財務計劃。受害人信以為真，按指示轉賬至相關戶口。

騙徒及後要求收害人於微信群組內發出電子紅包，受害人按指示多次發出電子紅包後，便在群組中被移除。最後，受害人終察覺中伏受騙。

警方提醒，如遇白撞視像通話自稱銀行或機構職員，應詢問其職員資料，再致電相關銀行/機構查證及核實該職員身份真偽；同時也建議可以使用「守網者」網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，查核相關的平台中帳戶名稱、手機號碼、收款帳戶號碼等的資料。

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