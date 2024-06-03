  • 25°C
香港時間 : 2024603日 (一) 17:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

正能量｜林嘉欣隨奧比斯首訪蒙古　見證救盲工作感觸落淚

娛樂

發布時間： 26 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

林嘉欣今年成為奧比斯光明大使

林嘉欣向來身體力行支持慈善，今年更成為奧比斯光明大使，於4月時親自踏足蒙古，走訪當地蒙古包、兒童醫院甚至偏遠學校。

初到蒙古，嘉欣指旅程刷新了她對蒙古的認知，雖然當地風光明媚，但今次到訪才知道猛烈的陽光、冬天的大雪令當地人民的眼睛蒙上更高的眼疾風險，不少孩子亦因此患上先天性眼疾，失去學習機會；加上遊牧民族的文化，令他們更難獲得醫治。

旅程中嘉欣到訪當地兒童醫院，當見到未足月的嬰兒剛完成眼睛手術，身為兩孩之母的嘉欣瞬即母愛爆棚，抱起輕巧的BB，細心呵護。嘉欣在醫院探訪一位患有先天性白內障的小女孩Marla，愛美的Marla特別換上裙子迎接嘉欣，更親手為嘉欣紮辮，非常溫馨。嘉欣更有機會目睹手術過程，首次近距離觀看眼科手術，嘉欣指血腥畫面「有點驚」，但很高興孩子能重新擁有一雙健康的眼睛，為一整個家庭帶來看得見的希望。

蒙上眼體驗眼疾風險

在與Marla媽媽傾談時，雖然言語不通，但作為母親的嘉欣深深感受到媽媽照顧孩子的壓力，不禁熱淚滿眶，伸手安慰彼此。手術後嘉欣再次探訪小女孩，她亦非常貼心從香港遠道帶來小禮物送給女孩，留下紀念。

在旅程的第二天，嘉欣不慎摔傷了腳，甚至低燒，但工作至上的嘉欣仍全程投入，參與每一個探訪，甚至踏足崎嶇的蒙古包，探訪一位患有先天性青光眼及白內障的14歲男孩，年紀輕輕的男孩已做了十次手術，短短一個多小時的探訪，嘉欣既感受到眼疾為這個家庭帶來莫大的壓力，更感受到孩子與媽媽彼此間濃厚的愛，情不自禁地流下了眼淚，捉緊媽媽的手，希望給她力量。嘉欣更向這位喜愛汽車工程的大男孩介紹航拍，衷心希望男孩康復後能自由自在地追逐理想。

嘉欣說: 「這次探訪雖然短短數天，但大開眼界，更讓我深深感受到看得見並非必然。」旅程中嘉欣主動提出希望戴上眼罩感受視障人士的黑暗世界，並在漆黑中與小朋友一同玩耍，互相追逐。「原來摸黑生活，我會感覺到非常迷失，長時間如此我能夠想像是一個很痛苦的狀態，會被冷落，無法參與，無法擁有一個正常社交的童年生活……」

嘉欣說：「香港人活在一個安全的環境，確身在福中，當了解到蒙古偏遠的省份有醫生看亦不是易事，希望奧比斯能夠繼續努力幫助當地人民解決眼疾的問題和需要，讓游牧的每一代也深切明白守護眼睛的重要，我衷心呼籲大家捐款支持奧比斯充滿意義的救盲工作。」

最新影片推介

TOPick柴犬追星
神耆小子丨鄭則仕與孻仔同住喜獲好新抱　Kent哥榮升外父唔恨抱孫：我何必介入這些選擇

相關文章

天使綜合症｜何雁詩鄭俊弘兒子患天使綜合症　細數娛圈5位藝人對患病子女不離不棄
00:31 2024/06/02
天使綜合症｜何雁詩鄭俊弘兒子患天使綜合症　細數娛圈5位藝人對患病子女不離不棄
生命鬥士｜彭皓鋒患直腸癌拒切肛門積極生活　3孩之父復工養家：我當自己好返
19:00 2024/06/02
生命鬥士｜彭皓鋒患直腸癌拒切肛門積極生活　3孩之父復工養家：我當自己好返
不一樣的爸媽｜單親爸為女兒打造粉紅醫館　最怕「前世情人」拍拖：諗定失戀點安慰
19:09 2024/05/31
不一樣的爸媽｜單親爸為女兒打造粉紅醫館　最怕「前世情人」拍拖：諗定失戀點安慰

你可能感興趣

天使綜合症｜何雁詩鄭俊弘兒子患天使綜合症　細數娛圈5位藝人對患病子女不離不棄
00:31 2024/06/02
天使綜合症｜何雁詩鄭俊弘兒子患天使綜合症　細數娛圈5位藝人對患病子女不離不棄
生命鬥士｜彭皓鋒患直腸癌拒切肛門積極生活　3孩之父復工養家：我當自己好返
19:00 2024/06/02
生命鬥士｜彭皓鋒患直腸癌拒切肛門積極生活　3孩之父復工養家：我當自己好返
不一樣的爸媽｜單親爸為女兒打造粉紅醫館　最怕「前世情人」拍拖：諗定失戀點安慰
19:09 2024/05/31
不一樣的爸媽｜單親爸為女兒打造粉紅醫館　最怕「前世情人」拍拖：諗定失戀點安慰
正能量 林嘉欣 爸媽心聲 視障 奧比斯

最高瀏覽

家庭矛盾｜18歲弟弟不堪雙親言語暴力輕生 姐姐實名舉報父母找代孕再誕子
家庭矛盾｜18歲弟弟不堪雙親言語暴力輕生 姐姐實名舉報父母找代孕再誕子
食用安全︱這種杯別用來裝熱咖啡　專家警告：恐釋出毒素吃下肚
食用安全︱這種杯別用來裝熱咖啡　專家警告：恐釋出毒素吃下肚
急症室最長等候時間（06月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月03日 時間12:05）
【中小學試題】初中中文搶分練習題答案　白話文分段練習學習段落大意
【中小學試題】初中中文搶分練習題答案　白話文分段練習學習段落大意
九龍城寨之圍城丨「眼鏡朱古力」正式名稱叫甚麼？　採用「8字型」包裝原因
九龍城寨之圍城丨「眼鏡朱古力」正式名稱叫甚麼？　採用「8字型」包裝原因