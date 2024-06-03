小一叩門︱保良局志豪小學只接受「111」申請人　校長分享面試貼士：講故事讀短文

▲ 保良局志豪小學小一叩門只接受111申請人。

【小一面試/小一叩門/保良局志豪小學/屯門區】小一統一派位將於6月5日至6日公布結果。保良局志豪小學(下簡稱志豪小學)是屯門區內廣受家長心儀的學校之一，每年都吸引不少家長「叩門」，校長李秀蘭提醒，校方只接受「111」的申請人，她亦分享叩門面試貼士。

志豪小學學生成績優秀，而且校方一直積極在常規課程之中，加入多元活動元素，讓學生愉快學習，被視為「Happy School」。李秀蘭校長表示，學校確實有一個隱藏目標，希望成為小朋友發展的平台，令小朋友喜歡上學，進而熱愛學習。

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小一叩門︱只接受111申請人叩門

在每年小一統一派位結果公布後，有不少家長都會向志豪小學「叩門」。今年志豪小學將於6月5日至7日派發及收回後補小一學位的申請表，家長須親自往學校遞交申請。李校長表示，校方只接受在自行分配學位申請該校，並於統一派位甲部及乙部均以該校作為首志願的申請人（俗稱「111」），所有申請人都有面試機會。

小一叩門︱面試須講故事

志豪小學暫定於6月15日接見叩門申請人，李校長指出，學校只設一輪面試，以傾談模式為主，通常與日常生活有關，亦會邀請小朋友講故事及閱讀中、英文短文。

另外，校方亦會觀察學生潛能，在學業成績以外的多元發展，及家長支援情況。李校長表示，透過面試，會觀察學生的應對能力、平日生活習慣、是否願意與溝通等。

李校長提醒家長，切勿給予子女太大壓力，會影響學生表現，曾見過有學生太緊張而說不出一句話。她指，家長應從平日入手，訓練小朋友的溝通能力等，不能「臨急抱佛腳」。

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