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死因研訊｜婦胸口痛送院翌日亡　丈夫質疑院方未有駁「量心跳機」

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 30 分鐘前

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死者丈夫孫智聰（右）。（梁錦麟攝）

57歲家庭主婦於2021年因胸口痛送往瑪嘉烈醫院，翌日死亡，死因為主動脈剝離帶心包積血，死因庭今（3日）展開聆訊。死者丈夫供稱，妻子送院前曾稱胸口痛，感到撕裂，「好似俾雷劈咁」，並不斷叫救命。死者丈夫質疑妻子因心臟病問題入院，醫生已處方脷底丸，惟醫護人員最終未有替死者接駁「量心跳機」。

女死者潘玉玲，終年57歲，生前患有子宮內膜癌，因胸口痛於2021年12月4日送往瑪嘉烈醫院，翌日離世，死因為主動脈剝離帶心包積血；死因裁判官為林希維，聆訊不設陪審團，醫管局被列作有利害關人士，由大律師馮國礎代表。

死者丈夫孫智聰供稱，死者生前為家庭主婦，於2017年患有子宮內膜癌，血壓亦偏高。孫憶述，他於2021年12月4日接到死者電話，當時死者稱胸口痛，感到撕裂，「好似俾雷劈咁」，並不斷叫救命。

孫隨即報警及趕回家中，孫回家後看到死者躺在地上不能動彈，並稱「心口好似俾雷劈咁」，孫遂與救護員一同合力將死者抬上擔架送往醫院。

孫又指，死者到急症室檢查後，急症室醫生曾處方脷底丸，惟死者隨後嘔吐，不久後送往病房。孫曾向護士講及死者服用脷底丸後嘔吐，護士則安慰孫，並指死者不久後可出院。

孫指，當晚仍與死者聯絡，直至12月5日早上收到醫院通知，指死者失去脈搏，現正急救。孫又指，死者於2021年12月5日宣告死亡，當時孫留意到病房內的病人床上均有「量心跳機」，孫於是詢問醫護人員是否因為看到死者心跳有問題作急救，醫護人員則表示死者未有駁機。孫遂問及醫護人員為何未有駁機，質疑當時死者因心跳問題入院，院方亦有處方脷底丸。

時任瑪嘉烈醫院急症科醫生陳宇泰表示，死者入院後一直清醒，心臟聲音正常，心電圖則顯示逗性規律，有T段反轉，對比死者於2019年的心電圖有新的轉變。

時任瑪嘉烈醫院內科醫生何浩琳供稱，她於死者12月4日入住病房後再未有再見死者，當時凌晨死者表示有腹痛，何於是處方止嘔藥予死者。何又指，當時曾留意死者有心口痛，但心酵數沒有明顯上升，懷疑死者有慢性心瓣問題，又指死者當時縱膈腔為7.5厘米，未有超過8厘米，在指引下屬正常範圍。

何又指，護士曾於凌晨4時巡房，當時死者情況正常，至6時再巡房時，發現死者不省人事，醫護人員遂展開急救，並注射11枝腎上腺素針。

被問到死者為何未駁有心臟監察儀器時，何供稱，一般心臟監察儀器是用於急性心肌梗塞、神智不清，以及複雜心跳混亂等，當晚死者未有出現上述情況，故毋須接駁。

聆訊明（4日）續。

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記者：梁錦麟

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