環保回收︱環保署為私人住宅處所推《減廢回收約章》　年底前參加住戶可獲免費指定袋

▲ （資料圖片）

環保署為私人住宅處所推出《減廢回收約章》，誠邀私人住宅的物業管理公司、業主立案法團或居民組織參加。於今年11月30日前成功參加約章的住宅處所可獲免費提供指定袋，每戶每月20個，為期6個月，鼓勵住戶善用回收設施和透過使用有限數量的指定袋減少垃圾棄置量。

參加約章的私人住宅處所須承諾會致力在屋苑／大廈範圍內設立及維持適當和便利的回收系統，方便居民回收紙張、金屬、塑膠、玻璃容器、紙包飲品盒、廚餘等回收物，並把回收物交予可靠的回收商妥善處理。同時，他們須備存各類回收物的運送紀錄、舉行宣傳教育鼓勵住戶進行源頭減廢和乾淨回收，以及定期向住戶公布季度性回收數據，以提升回收物管理績效。環保署會於網上公布參加約章的屋苑／大廈的名單，並頒發減廢回收證書和標貼以作表揚。

環保署的「綠展隊」會向參加約章的私人住宅處所提供減廢回收的技術支援，包括申請免費回收桶；提供有關回收桶供應商、回收物收集服務、乾淨回收的宣傳教育資訊；協辦減廢回收推廣活動等。

發言人表示，署方會繼續把減廢回收的工作擴展至社會各個層面，並會聯同不同界別的商會和團體，以及學校等加強宣傳教育，為推進全民減廢回收一同努力。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5