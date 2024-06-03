  • 25°C
香港時間 : 2024603日 (一) 17:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

環保回收︱環保署為私人住宅處所推《減廢回收約章》　年底前參加住戶可獲免費指定袋

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 剛剛

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

（資料圖片）

環保署為私人住宅處所推出《減廢回收約章》，誠邀私人住宅的物業管理公司、業主立案法團或居民組織參加。於今年11月30日前成功參加約章的住宅處所可獲免費提供指定袋，每戶每月20個，為期6個月，鼓勵住戶善用回收設施和透過使用有限數量的指定袋減少垃圾棄置量。

參加約章的私人住宅處所須承諾會致力在屋苑／大廈範圍內設立及維持適當和便利的回收系統，方便居民回收紙張、金屬、塑膠、玻璃容器、紙包飲品盒、廚餘等回收物，並把回收物交予可靠的回收商妥善處理。同時，他們須備存各類回收物的運送紀錄、舉行宣傳教育鼓勵住戶進行源頭減廢和乾淨回收，以及定期向住戶公布季度性回收數據，以提升回收物管理績效。環保署會於網上公布參加約章的屋苑／大廈的名單，並頒發減廢回收證書和標貼以作表揚。

環保署的「綠展隊」會向參加約章的私人住宅處所提供減廢回收的技術支援，包括申請免費回收桶；提供有關回收桶供應商、回收物收集服務、乾淨回收的宣傳教育資訊；協辦減廢回收推廣活動等。

發言人表示，署方會繼續把減廢回收的工作擴展至社會各個層面，並會聯同不同界別的商會和團體，以及學校等加強宣傳教育，為推進全民減廢回收一同努力。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

反恐首案｜認罪被告彭軍壕為控方作供　稱獲金主資助軍訓練燒槍搶槍
今日 16:23
反恐首案｜認罪被告彭軍壕為控方作供　稱獲金主資助軍訓練燒槍搶槍
47人初選案︱外交部：倘美對中港官員實施簽證限制　中方將堅決反制
今日 16:37
47人初選案︱外交部：倘美對中港官員實施簽證限制　中方將堅決反制
騙案︱女子遭訛稱銀行職員騙徒要求轉賬以取消財務計劃　警方籲市民以「防騙視伏器」查看真偽
今日 16:38
騙案︱女子遭訛稱銀行職員騙徒要求轉賬以取消財務計劃　警方籲市民以「防騙視伏器」查看真偽
死因研訊｜婦胸口痛送院翌日亡　丈夫質疑院方未有駁「量心跳機」
今日 16:43
死因研訊｜婦胸口痛送院翌日亡　丈夫質疑院方未有駁「量心跳機」

你可能感興趣

反恐首案｜認罪被告彭軍壕為控方作供　稱獲金主資助軍訓練燒槍搶槍
今日 16:23
反恐首案｜認罪被告彭軍壕為控方作供　稱獲金主資助軍訓練燒槍搶槍
47人初選案︱外交部：倘美對中港官員實施簽證限制　中方將堅決反制
今日 16:37
47人初選案︱外交部：倘美對中港官員實施簽證限制　中方將堅決反制
騙案︱女子遭訛稱銀行職員騙徒要求轉賬以取消財務計劃　警方籲市民以「防騙視伏器」查看真偽
今日 16:38
騙案︱女子遭訛稱銀行職員騙徒要求轉賬以取消財務計劃　警方籲市民以「防騙視伏器」查看真偽
物業管理公司 可持續發展 環保署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

家庭矛盾｜18歲弟弟不堪雙親言語暴力輕生 姐姐實名舉報父母找代孕再誕子
家庭矛盾｜18歲弟弟不堪雙親言語暴力輕生 姐姐實名舉報父母找代孕再誕子
食用安全︱這種杯別用來裝熱咖啡　專家警告：恐釋出毒素吃下肚
食用安全︱這種杯別用來裝熱咖啡　專家警告：恐釋出毒素吃下肚
急症室最長等候時間（06月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月03日 時間12:05）
【中小學試題】初中中文搶分練習題答案　白話文分段練習學習段落大意
【中小學試題】初中中文搶分練習題答案　白話文分段練習學習段落大意
九龍城寨之圍城丨「眼鏡朱古力」正式名稱叫甚麼？　採用「8字型」包裝原因
九龍城寨之圍城丨「眼鏡朱古力」正式名稱叫甚麼？　採用「8字型」包裝原因