垃圾徵費｜鄭錦鐘：環保基金資助宣傳垃圾徵費項目取一定成績　未討論會否繼續資助團體舉行相關項目

▲ 「環境及自然保育基金30周年 綠續未來」啟動禮。（梁偉榮攝）

環保及自然保育基金設立30年，過去共支持逾7000個項目，包括資助120間中小學現場派飯；超過470個有關循環經濟，如環保磚、空氣質素等研究；資助設立110間綠在區區回收便利點前身的社區回收中心；以及資助珊瑚等生物多樣性保育及研究工作等。

政務司司長陳國基出席有關活動時指，隨環保議題受到關注和，政府亦相應積極配合，由基金1994年成立至2012年共撥款17億，並在2013年再注資50億作為種子基金，通過投資回報讓基金持續運作。隨氣候變化範圍廣泛、速度迅速，不斷加劇，世界各地包括香港對環保工作投入有增無減，國家也明確訂出雙碳目標，實踐「綠水青山就是金山銀山」理念，政府會按照靜寧發電、節能綠建、綠色運輸、全民減廢等多元策略，持續制定及落實各項環保政策措施，目標在2035年前將碳排放總量和2005年水平減半，並在2050年達致碳中和。

他指，要成功引領香港碳中和的長遠目標，單靠政府一己之力當然不夠，更加要匯聚社會各界的力量，共同締造低碳、宜居香港，基金正正發揮積極角色，助力政府推行各項環保政策，基金過去30年資助不少機構，利用創新科技或理念推展環保和自然保育項目，至今已累計逾7000個，涵蓋社區減少廢物計畫、環保交易、研究和技術示範等，期待基金繼續履行使命，連同社會各界配合政府加強公眾教育、擴大回收配套等重點工作，推動社會建立綠色文化，構建香港成為可持續發展的都市。

基金委員會主席鄭錦鐘致詞時指，將繼續與秉持使命、與時並進、善用公帑，在促進人與自然和諧共生、環保及生態文明中扮演積極角色，助力香港實現可持續發展和碳中和目標， 也會自覺守護國家安全和融入回家發展大局，希望香港各界，如環團、學校、科研機構等，未來善用基金資助，踴躍舉辦與環境保護和自然保護相關的項目，運用創新方案和環保技術，達到珍惜資源、保育環境、邁向碳中和的目標。

對於有傳媒報道指，基金撥款資助團體在住宅大廈宣傳垃圾徵費的「社區參與」項目，有住戶指不覺有宣傳，鄭錦鐘稱，基金2015年起不斷資助不同機構及界別在屋邨屋苑等推行項目推廣政策，雖資助項目很多，單也難接觸全港700萬人，亦會有人「左耳入右耳出」或者忘記曾參與，但有很多參與者減廢意識有所提高，如不少人均指支持垃圾收費的做法，只是現時非適當時間，認為基金已有一定成績，同時資助的活動屬於自願性質，坦言不能逼迫市民參加，不過舉例如屋邨減廢的項目，營運機構實際需要提交有關美日曾接觸多少戶、收集多少回收物等數字，這些均為指標，日後的不同政策也會制定與時並進的要求。

至於垃圾徵費暫緩，基金日後會否繼續資助團體舉行與之相關的項目，他就稱「未傾過」。

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