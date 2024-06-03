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大學事務︱科大工商管理學院院長譚嘉因出任副校長　7.1起生效

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發布時間： 2 小時前

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科技大學委任工商管理學院院長譚嘉因，接替龐鼎全出任副校長（行政）。（科大圖片）

科技大學今日（3日）宣布，經嚴謹的全球招聘程序，委任服務科大逾30年的工商管理學院院長譚嘉因，接替龐鼎全出任副校長（行政），由今年7月1日起生效。

譚嘉因在1992年加入科大，參與工商管理學院創院工作，現為工商管理學院院長及資訊、商業統計及營運學系講座教授。他曾任科大多項要職，包括資訊與系統管理學系主任、工商管理學院副院長、協理副校長（學術）以及首任本科課程院長及學務長。

譚嘉因於1984年獲伊利諾伊大學香檳分校頒發數學及計算機科學學士學位，其後分別於1987及1988年，取得普渡大學計算機科學碩士及管理信息系統博士學位。他亦積極參與公共服務，在政府、本地組織與全球商業教育機構中出任公職，現為太平洋經濟合作香港委員會主席及香港金融管理局外匯基金諮詢委員會成員，亦曾出任教育局課程發展議會主席及教育統籌委員會委員。國際方面，譚嘉因現為世界兩大商學教育資歷認證機構，即國際管理教育協會和歐洲發展基金會的董事會成員。

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科大表示，譚嘉因將主要負責籌劃及管理包括人力、財務、校園服務、資訊科技及其他資源等範疇，以及大學整體資源的策略性發展，以確保大學在教研方面得到充分支持。

科大校董會主席沈向洋表示，譚嘉因是一位成就卓越的學者及行政人員，在學術、公共行政及商界廣受尊崇，同時在管理院校方面擁有豐富經驗，以善於建立人脈的出色才能，一直支持大學邁向成功。他相信，譚將繼續與大學管理層及其他持份者合作，進一步實踐科大的使命。

科大校長葉玉如亦稱，與譚嘉因共事30年，他充份了解科大運作、發展潛力及面對的挑戰，定能就科大不同範疇的資源規劃策略，提供寶貴建議，因此衷心期待日後繼續緊密合作，並與其他管理團隊成員共同推動科大3.0願景下的各項新舉措。

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