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肥胖危機︱太太婚後懶做運動中年發福顔值下跌　港男嫌棄：成隻姆明咁

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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太太婚後懶做運動，中年發福顔值下跌，港男嫌棄：成隻姆明咁。

【減肥／中年發福／更年期／減肥／減脂水果／姆明】人到中年發福可以如何改善？一名港男日前發文抱怨，指太太婚後變得懶惰不願做運動，久而久之身形變得圓潤，形容太太現在「成隻姆明咁」，引起網民熱議。

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港男在網上討論區發帖「老婆以前好索， 而家成隻姆明咁」，指出今年42歲的太太曾經算得上是美女，但婚後卻變得懶惰、不願做運動；加上如今距離結婚已過了十餘載，年紀增大就有新陳代謝變慢的問題，「中年發福」跡象尤為明顯。

港男甚至形容太太「而家真係成隻姆明咁」，多番勸諭對方keep fit無果，無奈詢問網民「可以點搞？」；又將太太與同齡女士比較，嫌棄之情露於言表：

其實40歲都仲係後生，我見其他女人都可以keep得好好。

不過，事主的言論惹來網民質疑「你自己又如何！有冇大肚腩？」，事主就回應「有做運動加斷食，keep到身形算ok」。對此，有網民就坦言無法堅持「要斷食加運動先keep到，我情願少少肥」；又有人安慰稱事主的想法是「每個男人都必經嘅階段，習慣咗就冇嘢㗎喇」。

但有網民就不忿追擊，批評事主言論過火，不應嫌棄妻子：「你太失敗無曬吸引力，咪唔再keep囉」、「你俾錢老婆去美容院減囉，座底拎10皮，咁多嘢講！你唔會老㗎？你d頭髮甩哂未？人地跟你咁多年係度嫌三嫌四？」。

代謝減慢對肥胖影響甚微

台灣潮代診所家醫科暨肥胖症專科醫師陳韋螢表示，年齡增加雖會令身體代謝緩慢減少，但下降幅度非常低，甚至不到1％，「人體基礎代謝率，從20歲到60歲幾乎是不變」。因此，人到中年的女士變胖，主要還是與活動量減少、飲食未加以控制、荷爾蒙分泌不足及肌肉比例下降等因素有關。

陳韋螢指出，中年婦女最常見的腹部脂肪堆積形成肚腩問題，其實是因攝取熱量過多，又沒有好好消耗出去；過多的熱量就會轉變成脂肪儲存。而脂肪儲存位置又分為皮下脂肪及內臟脂肪，尤其是內臟脂肪在人體的比率會隨著年齡增長而上升；女士在更年期後，因荷爾蒙分泌下降，內臟脂肪問題又會更嚴重。所以，女士們若在更年期前後出現體重大幅增加現象，確實會感受到肚腩明顯增大。

更年期女士減肥重點

陳韋螢强調，無論是否更年期，減肥最重要的是創造「熱量負平衡」，只有消耗的熱量超過攝取的熱量，才能成功減肥。

雖然很多人以為「我沒有動，才會瘦不下來」，但一個人的體態70％來自於飲食，建議好好審視每一口吃進嘴巴的食物，減少食物總熱量，並且盡量食用原型食物。

此外，陳韋螢提醒，女士們在減肥時也務必要小心肌肉流失，建議減肥速度不要太快；若減肥過快，熱量赤字太大，將很難維持飲食均衡。她最後為女士們總結減肥重點如下：

  • 避免精緻加工食品，保持營養均衡，
  • 進行適量運動，補充蛋白質，減少肌肉流失；
  • 每餐進食口訣「豆魚蛋肉一掌心」；
  • 適量吃水果。水果雖然屬天然食物，但也是有熱量的食物，不能無限制攝取。建議每餐水果攝取一個拳頭大小，切勿過量。

同場加映：營養師推薦5款減脂水果

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