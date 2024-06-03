黎姿創作AI畫分享人生體驗　Gigi懷念過往拍戲日子但暫無時間拍劇

▲ 黎姿分享近況。

息影從商多年的黎姿（Gigi，馬黎珈而）現為卓珈控股集團董事會主席及行政總裁，同時亦為三女之母，專注事業及家庭生活的她，除了出席自己公司活動外，已甚少現身商業活動。在今日（6月3日），她罕有出席信手卡的宣傳午宴。

同時，黎姿展示她首次與銀行共同創作的「World Elite for the World's Elite」系列AI畫作，並與在場的World Elites 分享3幅AI畫背後的創作靈感，蘊含著她人生的經歷和體驗，以及對未來的願景。

她說：「人生裡有很多不同的機遇和挑戰，我由演員投奔美容事業，當中需要重新學習，我深信 人生需要不斷求變，對每一個機會都要謙虛學習，而面對挑戰時更要有前瞻性，接受新事物。」

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▲ 黎姿雖然沒當演員，但保養仍然非常好。

擴闊女兒視野

Gigi在午宴上續說：「覺得人生如水，你叫我去溪澗，我可以去溪澗，成為小河中的流水。你叫我去大海，我就可以去大海，成為海洋的水，做人要順勢而為，勇往向前面對眼前的每個機遇。」

她表示無論是工作需要、親子時間，甚至與朋友相聚，她經常周遊列國，而第一幅AI畫正反映自己於各國地方遊歷時，以不同的面貌發掘靈感，令自己的世界更加廣闊。

至於作為3個女兒的母親，Gigi也以第二幅 AI畫分享她對於教育下一代的看法：「小朋友要具備前瞻性去裝備未來，作為父母，我們可以做的，就是讓他們擴闊視野，比其他人早一步掌握未來的趨勢，讓他們的未來可以有選擇。」

她認為有一個global citizen的mindset是十分重要，坦言：「希望小朋友從小可以到世界各地探索，我會plan讓小朋友到外地參加交流團，又或者將來去外國讀書，從而認識不同國籍的人，學習及尊重不同地方的文化，培養一個global citizen 的世界觀。」

▲ 黎姿（馬黎珈而）與花旗銀行客戶策略及銷售管理董事總經理成靜雯（右）。

為弟弟退出娛圈

最後，Gigi分享希望透過自身影響力回饋社會的想法，為眼前有需要的人及下一代建立一個更好的未來。她的第三幅AI畫亦充滿憧憬和活力，寓意每個人都可以令地球變得更美。

現年52歲的黎姿曾演出《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》等經典劇集，可是在37歲事業如日中天時，卻於《珠光寶氣》宣傳活動突然宣布退出影視圈。

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這只因黎姿的弟弟黎嬰於2007年不幸發生車禍，導致半身癱瘓。而一直姐弟情深的黎姿不惜退出娛樂圈，專心照顧弟弟及代他理生意。

同年，她與商人馬廷強結婚，二人現在育有3個女兒，一對孖女已14歲、細女亦11歲。

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未有時間拍戲

現時黎姿事業家庭兩得意，今日出席活動時透露女兒踏入青春期開始有暗瘡煩惱，會請教她護膚心得。

另外，黎姿早前在健身室重遇舊拍檔佘詩曼，黎姿表示對此感到很開心，並透露二人平時也有約食飯，另外與蔡少芬、鄧萃雯亦有保持聯絡。

不過她表示，雖然也會懷念過往拍戲的日子，亦有人找她復出，可是因為要專注公司業務及家庭，難以抽出時間而推掉，並稱一切隨緣，將來如有好劇本及時間可配可再算。

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