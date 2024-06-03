國民教育︱教育局辦挑戰賽鼓勵學生觀賞國家隊及港隊巴黎奧運表現　提升國民身份認同

▲ 教育局提到，學校應透過相關科目教學及課堂以外的校本國民教育學習活動，推動國民及國安教育。（資料圖片）

為推動國民及國安教育，教育局今（3日）向全港幼稚園及中小學發通函，邀請各校參加由課程發展處舉辦、合辦或公布的教育活動及比賽，如警務處舉辦的「我有我價值」三日兩夜訓練營，讓學生在訓練中學習中式步操及升旗、守法意識等；以及局方舉辦的「邁步巴黎迎奧運及MVPA60獎勵計劃」，讓學生藉觀賞國家隊及港隊在奧運會的表現，提升國民身份認同及民族自豪感。

通函提到，警務處將在本年11月至來年5月期間，為中一學生舉辦「我有我價值」三日兩夜訓練營，介紹國家安全、交通安全、人身安全等知識，並透過多元化活動，如嘉賓分享、角色扮演等，培養學生明辨是非、守法自律，以堅毅和積極的態度面對挑戰，並明白團結的重要性、「從小加強他們的國家觀念和國民身份認同」；學生亦會在訓練中學習中式步操、中式升旗、守法意識等。

通函亦稱，局方計劃舉辦「邁步巴黎迎奧運及MVPA60獎勵計劃」，讓中小學生藉觀賞國家隊及港隊在奧運會的表現，提升國民身份認同及民族自豪感。個人賽方面，學生需在本年7月1日至8月25日、即8周期間完成指定任務，包括觀賞1項國家隊及港隊在奧運會的表現及閱讀最少一篇與國家隊相關資料，配合在20、30及40日內累積完成指定步數，以及健步跑、跳繩或其他體能活動時數要求，即可因應獲得金、銀或銅章證書；至於團體賽方面，設「邁步巴黎迎奧運至尊獎」，要求參與學校提交一段1至2分鐘的短片或5張相片，記錄學生觀賞國家隊及港隊在奧運會的情況或分享感想等。

教育局又提到，學校應透過相關科目教學及課堂以外的校本國民教育學習活動，如在6月10日、即端午節或前後的上課日進行專題研習及舉辦不同類型比賽，讓學生了解屈原的愛國精神；在7月1日或前後的上課日透過專題書籍展覽、國情電影、中國歷史或歷史課與學生分享及討論中國共產黨發展，並舉辦香港特別行政區成立周年紀念日慶祝活動，包括升國旗儀式及奏唱國歌；亦可與學生討論七七事變，讓他們分享抗日電影觀後感，從而有系統地全面規劃及推動國民教育。

另外，為配合《香港國安法》頒布4周年及香港特別行政區成立27周年，教育局將於於本月24至28日舉辦「《文明中華》網上挑戰賽」，學習國家歷史、傳統文化及國家安全等。

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