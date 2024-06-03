的士加價｜議員批的士令香港顏面無存倡放寬考牌　李頌恩料下月公布車隊申請結果

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的士下月14日加價，市區、新界及大嶼山的士起錶收費加2元，起錶後首段跳錶收費每跳加2毫，後段跳錶收費每跳加1毫。立法會一個小組委員會今日（3日）開會討論，運輸署署長李頌恩表示，當局已檢視整體營運及管理，落實措施提升質素，下月公布的士車隊申請結果；有議員批評，的士令香港顏面無存，建議放寬考牌。

李頌恩強調，當局知道市民非常關注的士服務質素，已檢視整體營運及管理，落實措施提升質素。她指，截至上周五，共收到15份營運的士車隊的申請，顯示業界有不少有心人想做好的士服務，署方會小心評核，期望7月公布申請結果，令車隊儘早投入服務，改善行業生態和質素，良性競爭。

對於有聲音建議的士車廂安裝攝錄系統，李頌恩指，正積極研究有關建議，計劃今年內咨詢的士業界意見，包括參考其他地區的方法、牽涉的私隱考慮，以及安裝成本對業界造成的負擔等。

航運交通界易志明指，司機平均收入較運輸行業中位數低，的士生意僅回復至疫情前的8成，故支持加價調整，惟形容「的士問題令香港顏面無存」，指如經常申請加價，但問題沒有改善，「真係搞唔掂」。他建議政府考慮為不同車款制訂立分級收費，放寬的士考牌，吸引年青人入行。

A4聯盟立法會議員楊永杰表示，不少市民仍然面對拒載或揀客「黑的」情況，因此對的士加價「條氣唔順」，又指的士保費不斷上升，業界可能很快再申請加價，建議設立的士司機黑名單，讓車行及車主篩選出租適合對象，減低保費增加的誘因。

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